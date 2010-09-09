Депортація циган із Франції: Європарламент готує критичну резолюцію

Французький уряд зазнає дедалі більшої критики за те, що депортує циган. Європейська комісія вивчає, чи не є це порушенням норми про вільне пересування в межах ЄС. Критичну резолюцію підготував і Європарламент.

Питанням депортації сотень циган із Франції до Румунії та Болгарії перейнявся парламент ЄС. Переважна більшість депутатів вважають дії французьких властей дискримінацією етнічної групи та порушенням європейського права. У вівторок, 7-го вересня, парламент збирається ухвалити резолюцію з осудом депортації.

«Цигани є громадянами Європейського Союзу, тому їхні права теж варто поважати. Наголос має бути на їхній інтеграції, а не на відмежуванні та депортації», - каже речник фракції соціал-демократів і соціалістів Димитріс Комодромос.

У проекті резолюції міститься заклик до Франції негайно припинити депортації. Але фракціям Європарламенту бракує в тексті чіткої позиції Єврокомісії. Профільний єврокомісар Вівіане Редінг ще не висловилася однозначно – яка її позиція з так званого «французького питання». У парламенті ЄС також критично сприймають той факт, що уряд Франції влаштував обговорення цього питання на міжнародному рівні, але не запросив головні країни походження циган, наприклад, Румунію.

«Нам потрібна більш активна позиція Єврокомісії, яка б нагадала про дотримання європейських цінностей та законів та прагнула загального вирішення проблеми, а не якихось дивних самітів у Парижі», - каже речник фракції Зелених Гельмут Вайкслер.

У проекті резолюції сказано, що право на вільне пересування громадян країн ЄС є європейською темою, що належить до компетенції інституцій ЄС, а не окремих держав. Крім того, євродепутати вимагають загальної європейської стратегії інтеграції циган, а також надання їм рівних шансів для освіти, медичного обслуговування та ринку праці.

Від початку року Франція депортувала до східноєвропейських країн-членів ЄС понад вісім тисяч циган. Теоретично вони мають право на вільне пересування у межах ЄС, але Франція стверджує, що вони були порушниками громадського спокою.

Німецька хвиля