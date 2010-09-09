Практику передачі судами справ на дорозслідування скасують?

У Генеральній прокуратурі та Міністерстві внутрішніх справ вважають за доцільне відмінити практику передачі судами справ на додаткове розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою ініціативою на розширеній колегії в ГПУ виступив в.о. міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК.

«Я вважаю, що не повинно бути цього інституту… Хай ідуть справи в суд, а суддя приймає рішення - виправдовувати чи судити», - сказав він.

У свою чергу генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО підтримав цю ініціативу, зауваживши, що в багатьох країнах світу, в тому числі СНД, немає практики повернення справ на дорозслідування. Відмова від такої практики, на його думку, сприятиме підвищенню якості, як досудового, так і судового слідства. «Ми теж будемо працювати, щоб відмовитися від цього інституту», - сказав генпрокурор.