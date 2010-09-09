Медведько просить підлеглих звернути увагу на журналістів

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вимагає від підлеглих приділити особливу увагу захисту журналістів від злочинних і протиправних посягань.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на розширеній колегії Генеральної прокуратури України.

«В котрий раз наголошую приділити особливу увагу проблемі захисту від злочинних посягань на представників ЗМІ», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, зауваживши, що в цьому році органами прокуратури порушено 7 кримінальних справ за фактами перешкоджання представникам ЗМІ у виконанні професійної діяльності.

Ще 30 кримінальних справ за загальнокримінальними злочинами щодо журналістів, за словами генпрокурора, знаходяться в провадженні Міністерства внутрішніх справ.