Медведько просить підлеглих звернути увагу на журналістів
12:26, 09 вересня 2010Права людини
0 0
Генпрокурор виступив на колегії
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вимагає від підлеглих приділити особливу увагу захисту журналістів від злочинних і протиправних посягань.
Про це він заявив сьогодні, виступаючи на розширеній колегії Генеральної прокуратури України.
«В котрий раз наголошую приділити особливу увагу проблемі захисту від злочинних посягань на представників ЗМІ», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, зауваживши, що в цьому році органами прокуратури порушено 7 кримінальних справ за фактами перешкоджання представникам ЗМІ у виконанні професійної діяльності.
Ще 30 кримінальних справ за загальнокримінальними злочинами щодо журналістів, за словами генпрокурора, знаходяться в провадженні Міністерства внутрішніх справ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter