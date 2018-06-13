Національний заповідник хабарництва. Частина 2

Дрібні торговці щодня скидаються міліціонерам 25-40 грн „з носа”... Захист від бандитів і конкурентів „коштує” від $100 за операцію.... Хапунам у міліцейських погонах дали на перевиховання 4 роки...

Продовження матеріалу від 3 вересня. Початок читайте тут.

НАЧАЛЬНИК ШТАБУ

Зовні ця посада звучить начебто гучно. Однак, з огляду на оплачуваність, вона – чи не найбідніша з-поміж керівних. Начштабу, отримуючи зарплату від 2, 5 до 3, 5 тисяч гривень, переймається паперовою роботою, веде міліцейську статистику і... найчастіше за інших отримує стягнення. Подекуди на цю посаду призначають жінок: вони з паперами здатні працювати більш зосереджено, та й кожне наступне звання дається їм відносно неважко.

Чоловіки-штабісти частенько погоджуються підпрацьовувати нічними охоронцями. А вдень, відчуваючи свою чималу віддаленість від важелів управління (що їх мають справжні керівники райвідділу/райуправління), штучно „наближаються” до них ... шляхом уживання алкогольних напоїв. Ті ж, хто не спиваються й дослужуються до звання підполковника міліції, мають згодом шанс перейти на більш вагому посаду.

Чи не єдиним 100-відсотково гарантованим додатковим заробітком для начштабу може бути незаконне звільнення з „мавпятнику” затриманого.

СВІЙ СЕРЕД ЧУЖИХ І ЧУЖИЙ СЕРЕД СВОЇХ

Заступник начальника зі слідства зобов’язаний дотримуватися інтересів закону, проте за 3,5 – 4 тисячі на місяць такий тягар під силу не кожному. Нерідко заступник по слідству працює проти своїх же колег. Сищики витрачають неймовірні зусилля, збираючи докази провини злочинця, однак якщо в того є гроші, важка праця оперів зводиться нанівець. Заступник по слідству, так само як і рядовий слідчий, за хабар у $1000 здатен розвалити практично будь-яку кримінальну справу. Щойно банкноти опиняються в його кишені (як правило, їх приносять упродовж двох діб з моменту затримання, доки слідчий не потребує дозволу прокурора на подальший арешт підозрюваного), міліціонер має швидко оформити документи на... підписку про невиїзд. Те, що підозрюваний невдовзі знов „попадається” на аналогічному злочині, у провину слідчому не ставиться. На підписку за грубі гроші можна вийти навіть грабіжникові та рекетирові.

Кожен слідчий співпрацює зі знайомими адвокатами. Згідно з домовленістю, він рекомендує заможним підозрюваним саме їх. За цю послугу захисник відстібує слідчому не менше 10 відсотків гонорару. Не дивно, що дослужившись до звання майора, чимало слідчих полишають міліцейську службу й відкривають власні адвокатські контори.

Проте до звільнення з лав органів МВС „гра” із адвокатами (а через них і зі злочинцями), як мовиться, „стрьомна”. Слідак, немов у грі в карти, повинен відчувати, в який момент потрібно зупинитись. Прикро, але вчасно „припинити гру” виходить не у кожного. Тому й серед слідчих такий чималий відсоток „клієнтів” міліцейської служби власної безпеки, а ще відомих „недобрих” (з точки зору міліціянтів-хабарників) підрозділів СБУ.

„ОПЕРСЬКІ” СТАТТІ

Лейтенанти і старші лейтенанти (2 – 2, 5 тисячі на місяць, без урахування муніципальної надбавки) починають шлях у міліції з найневдячніших справ: розкриття безнадійних квартирних крадіжок, угонів, розшуку без вісті зниклих людей тощо. Ті, в кого немає заможних батьків і власної автівки, пересуваються містом у громадському транспорті. Аби „наздогнати” щасливчиків, які володіють більшим „стартовим капіталом” і природно швидше впадають у вічі вродливим дівчатам, „малозабезпечені” сищики-початківці „підгортають” маленькі напівлегальні фірми, діляться інформацією із зацікавленими особами з бандитського середовища або ж не дають ходу дрібним кримінальним справам.

За дорученням заступника начальника райвідділу/райуправління з оперативної роботи молодий сищик отримує доходи від притонів, розвалює справи. Повії та дрібні крадії, в свою чергу, постачають сищика оперативною інформацією.

Оскільки у молодих офіцерів міліції, за рідким винятком, недосить розвинене „почуття дистанції між дозволеним і недозволеним”, оту малопомітну межу вони переходять напрочуд легко. Найрозповсюдженіші „оперські” статті – вимагання і хабар. Не гребують оперативники й „завантаженням” (себто підкиданням потенційним затриманим наркотиків), вибиванням з людей потрібних їм показів. Попри регулярні інструктажі на районному, місцевому й обласному рівні, сищики час від часу вдаються до несанкціонованого проникнення до квартири підозрюваного, скажімо, у зберіганні зброї чи наркотиків. Відсутність необхідної для цього санкції суду опери пояснюють прагненням не згаяти час. Втім, постраждалі від непроханих гостей мають щодо цього іншу думку: молоді офіцери демонструють службове завзяття з метою видурити у власника зброї/торгівця „дуром” гроші за приховування злочину.

Якщо проаналізуємо якісний склад ув’язнених Менської виправно-трудової колонії (це єдина в Україні „червона зона” – авт.), - найчастіше в ній відбувають термін покарання саме молоді екс-офіцери міліції. Трапляється, що суд розглядає справу уявного лейтенанта С. за сукупністю всіх вище перерахованих злочинів. Іноді у „клітці” одночасно опиняється ціла група молодих міліціонерів.

„ВАШІ ДОКУМЕНТИ, БУДЬ ЛАСКА!”

ППСники, здебільшого сержанти, підгодовуються від будівельників, що працюють без прикриття на нових підприємствах та у приватних садибах, а також від вуличних/привокзальних торговців. Рано-вранці співробітники патрульно-постової служби прагнуть бути поблизу ринків. Бо завжди є чудовий шанс „вполювати” заїжджих оптовиків. Оптовики, котрі десь отоварилися ширвжитком за сміховинні гроші, ніколи не мають при собі документів на придбані речі.

Відкупитись від надокучливого мента й уникнути ночівлі у відділенні міліції можна за певну мзду. Для кожного з пасажирів „човникового” автобуса вона дорівнює 100 гривням, для „індивідуального підприємця”, який перевозить тюки з товаром у „вантажному” бусі, - 40-50 доларів.

Дільничний інспектор, який регулярно обходить „ввірену” йому територію, не без підказок „доброзичливців” володіє інформацією про приїжджих, які винаймають житлову площу без офіційного оформлення. Нелегальний орендар, окрім квартплати, відстібує дільничному від 20 до 80 гривень. Або ж використовує в якості „валюти” пляшку горілки.

Іще одна стаття додаткового заробітку дільничного міліціонера, - складання адміністративних протоколів.

Дехто отримує від „підвідомчих” крамниць грошову винагороду або пайок.

Заради справедливості зазначу: з посади дільничного мріють „зістрибнути” переважна більшість офіцерів. Надто вже багато обов’язків звалено на кожного; а платять – найменше з-поміж решти офіцерів. Чи не тому ці люди, за статистикою, найчастіше зводять рахунки із життям, - стріляються прямо на робочому місці?..

Як приклад, - вбивство наприкінці липня просто у робочому кабінеті Подільського РУВС міста Києва 25-річного дільничного інспектора, що здійснив з табельного „Макарова” його 40-річний колега. Офіційна версія трагедії , - необережне поводження зі зброєю...

ЯК ПОЛІЦІЯНТІВ-ПЕРЕВЕРТНІВ „Б’ЮТЬ ПО РУКАХ” В ІНШИХ КРАЇНАХ?

Понад 15 років тому автор цих рядків мав чудову нагоду поспілкуватись із поліцейськими кількох американських штатів. Вони прибули до Одеси у рамках відомого „обмінного” проекту під назвою „Гармонія”. Пам’ятаю, як мене вразило зізнання одного з керівників делегації. Мовляв, хабарники, ґвалтівники, наркомани та й взагалі весь „набір” негативних персонажів, що становлять загрозу суспільству, є й в американській поліції. Мовляв, заспокойтеся і не надто переймайтеся, дорогі українці.

Інша річ, як протидіє отій деградації держава.

До переліку заходів, скерованих на очищення лав полісменів США, повернемося трохи згодом. Наразі ж коротенько розповім, як вчиняють із „перевертнями у формі” в інших відомих країнах світу.

У Канаді співробітник гарантовано отримує 14 років в’язниці тільки за усну згоду прийняти хабар.

У Франції термін покарання за хабарництво – позбавлення волі до 10 років.

В Італії аналогічний злочин карається 12 роками ув’язнення.

Найжорсткіше покарання за хабар існує у теперішніх комуністичних державах. Зокрема, на Кубі та в континентальному Китаї за цей злочин передбачена смертна кара.

ЩО ВТРИМУЄ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЛІСМЕНА ВІД СПОКУСИ

Співробітник поліції США – це одна з найшанованіших у країні професій. Почуття поваги до представників закону виховують змалку. Тож служити задля блага держави хочуть всі. До поліції йдуть не тільки через розвинене почуття патріотизму, а й через низку особливих бонусів і соціальних гарантій. Ці гарантії не зміняться в залежності від того, хто прийшов до влади, демократи чи республіканці, і чи втримає долар свої позиції у порівнянні з євро.

Отже, стартова зарплата поліцейського, в залежності від регіону, $42 тис. на рік. Як для американців, це небагато. Та впродовж наступних п’яти років ця зарплата гарантовано збільшиться до $72 тис. (також в залежності від регіону). Цих грошей вже цілком достатньо. Всім відомо про те, наскільки сильними у США є галузеві профспілки, в тому числі поліцейські.

Вони гарантують кожному зі службовців додаткове підвищення зарплати по своїй лінії плюс відпустку до 5 тижнів. Крім цього, профспілки готові витратити будь-які суми, якщо потрібно захистити тебе в суді, надати адвоката і відстояти будь-які твої права, якщо в тебе раптом виникли проблеми. В тому числі й з твоїм керівництвом і... навіть з твоїм роботодавцем-державою, не кажучи про виплати тобі у випадку поранення. Ну а смерть поліцейського – це взагалі особливий випадок. Його родина буде підтримана довічно.

Тепер про медичне обслуговування. Якщо воно якісне, то повинно коштувати дорого. Так, власне, і є в теперішній Україні. Та в Америці полісмен одержує від держави повний пакет, що покриває всі медичні витрати, включно із лікуванням у найкращих медичних центрах і купівлю найкращих ліків. Такий пакет (довічний!) одержують також всі члени твоєї сім’ї.

Що особливо цікаво, - розповсюджується цей пакет не лише на вашу теперішню сім’ю, а й на всі попередні, якщо вони у вас були. Логіка тут проста: ви повинні платити аліменти, ваші діти від попередніх шлюбів повинні бути здоровими. Тому, аби ви не брали хабарів і не відстібували від своєї зарплати на шкоду службі та новій сім’ї, медичну турботу про них бере на себе держава.

Медичний пакет – доволі важливий фактор лояльності поліцейського своїй державі-роботодавцю. Однак є ще один, який, можливо, важливіший, ніж попередній.

Ті, хто полюбляють продивлятись американські поліцейські серіали, можливо, звернули увагу на фразу, яку іноді вимовляє недбайливому копові його начальник: „Ну з пенсією ти вже можеш розпрощатися, тепер моли Бога, аби не сісти!..” На всяк випадок поясню, що саме втрачає поліцейський і чому колір його обличчя після цієї фрази вмить стає землистим.

Для того аби отримувати пенсію, людина має прослужити в поліції 20 років. Тобто якщо ти прийшов у 20, то можеш піти у 40, отримавши від держави абсолютно все. Далі ти можеш йти у бізнес, заробляючи там скільки завгодно. При цьому твоя поліцейська пенсія не зменшиться ані на цент. Бо держава не зраджує тих, хто, ризикуючи життям, служив у поліції. Не мною помічено: у 40 років з поліції мало хто звільняється, віддаючи перевагу службі до 65 років (офіційний вік виходу на пенсію у США – 67 років, однак це варіюється залежно від штату і особистої ситуації).

Чому ж „їхній” поліцейський не полишає службу у 40 років? Тому, що держава не зацікавлена, аби ще молодий, але досвідчений працівник пішов. І держава знає, як його втримати, причому ця схема продумана віртуозно.

По-перше, держава і профспілки гарантують поліцейському кар’єрне зростання. Молодий поліцейський, підписавши з профспілками і роботодавцем черговий трирічний контракт, за відсутності проступків неухильно отримуватиме підвищення.

Сержант, лейтенант, капітан, майор, - усе це відбудеться у чітко обумовлені терміни. В Україні можна мати високе звання і отримувати жалюгідні гроші. Але в Америці підвищення в званні водночас означає й підвищення в посаді – відчуйте різницю. Кожна нова посада відповідає новій зарплаті, себто зростання зарплати гарантоване.

Гадаєте, я вже перерахував усе? Помиляєтесь.

Держава встановила, що пенсія поліцейського нараховується за принципом: 50 відсотків від зарплати найкращих 5 років. Позаяк надурочні оплачуються окремо, так само як і робота у вихідні й свята, зарплата у найкращі роки може складати $130 тис. Тож довічна пенсія вийде $65 тис. на рік.

Надалі держава дорахує вам дорахує до цієї суми по півтора відсотки за кожен рік, що ви прослужили у поліції. А до цього додасться звичайна пенсія, котра сплачується державою незалежно від того, ким ти працюєш.

... Наші колишні співвітчизники, нині громадяни США, полюбляють ділитися враженнями про свій перший контакт із тамтешньою поліцією. Зокрема, перевищивши швидкість на якомусь автобані, недавній українець машинально тицяє американському поліцейському $50 або й більше. Після чого на його зап’ястях миттєво клацають кайданки, невдаха-водій транспортується до офісу найближчого судді, який „нагороджує” його „захмарним” штрафом у $30 тис.

Такий алгоритм дій поліцейського цілком виправданий. Бо хто ж ризикуватиме, заради якоїсь 100-доларівки, вище перерахованими соціальними, медичними і просто статусними пільгами?!

До того ж кожен полісмен знає: за його поведінкою прискіпливо спостерігає власна служба внутрішніх розслідувань. Якщо факт „негарного” вчинку доведено, починає діяти нещадний механізм покарання. І починається він не з транспортування до в’язниці. А з повернення усього, про що писалось вище. Повернення назавжди.

ПЕРЕБУДОВІ ПІДЛЯГАЮТЬ УМИ МІЛІЦІОНЕРІВ. А НЕ ОДНА ЛИШЕ НАЗВА

Після щойно здійснених екскурсів до кишень вітчизняних міліціонерів та заокеанських полісменів вимальовується щонайменше одна причина недобору в особовому складі в органах внутрішніх справ. Однак непрямим чином вона свідчить... на користь чесних людей!

Вони, віддавши службі в системі МВС чи не найкращі роки свого життя, змушені звільнятись з міліції, змінювати усталений ритм власного життя і власні усталені звички. Бо на платню, що надає їм держава, прожити не можуть. І водночас не можуть докрадати до нормального рівня життя.

Чи зміниться теперішній порядок речей із перейменуванням української міліції на поліцію?

Як повідомив УНІАН екс-заступник міністра внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Геннадій Москаль, згідно з умовами, що їх висунув Україні Міжнародний валютний фонд, впродовж найближчих 5 років розмір заробітної плати наших державних службовців буде „заморожено”. Жодних підвищень офіційних заробітків ані лейтенантам-початківцям, ані сивочолим полковникам-начальникам уряд не планує.

От і виходить, що з появою поліцейських у цьому середовищі, як і раніше, будуть і ті, хто працює за ідею і з професійного інтересу, і ті, хто використовує свій статус задля власного збагачення.

Доречно у цьому зв’язку згадати про найсвіжіші фільми про нелегку службу стражів правопорядку, - „Ментовские войны”, „Однажды в милиции”, „Глухарь” тощо. Оскільки власного кіновиробництва на замовлення МВС України з відомих усім причин налагодити не вдалося, пересічний обиватель мусить дивитись сюжети про сьогодення міліціонерів сусідньої дружньої держави.

Ким зараз зображують російських стражів правопорядку?

Майже кожен, включаючи позитивних героїв, й кроку не зробить без матеріального заохочення з боку „терпили” (тобто потерпілого) або підозрюваного у злочині; ідеальний варіант – той, за якого гроші міліціонерові дають обоє. Якщо у міліціонера є обґрунтовані здогадки щодо причетності затриманого до скоєння тяжкого злочину, - не гріх застосувати до такого і „слоника” (тобто надягнути на голову затриманого протигаз, перекривши доступ до кисню), і „ластівку” (розтяжку на мотузках), і „конвертик” (це коли затриманого складають як конверт для відправки).

Не насмілюся стверджувати, ніби той же „Глухарь” створювався на замовлення Рашіда Нургалієва, міністра внутрішніх справ Російської Федерації, з метою привчати телеглядачів до необхідності „матеріального заохочення” тамтешніх міліціянтів.

Цілком можливо, кіномитці просто змальовують реальний стан речей у міліції. Не лубочний, як, наприклад, у згаданому в попередній подачі серіалі про дільничного міліціонера Аніскіна. Бо ж більш-менш точна сума доларів, що її щоразу беруть „позитивні” міліціонери, кіномитцями не вказується; отже, звинувачувати їх у донесенні подробиць „ментовських прайс-листів” у автора цих рядків підстав немає.

На цьому тлі нещодавні одкровення сумновідомого генерала Олексія Пукача теж виглядають майже пристойно. Ну було в нього „помилкове уявлення про службовий обов’язок”, - що тут вдієш?.. Те, що пан генерал, як випливає з матеріалів суду, при цьому власноруч задушив журналіста Георгія Гонгадзе, - не більше, ніж „помилкове уявлення”...

Порівняно з вбивством, якому 16 вересня спливе 10 років, масове скуповування квартир у київських новобудовах колишніми й теперішніми міліціонерами з провінції, - так, безневинний збіг обставин. Навряд чи у службі внутрішньої безпеки МВС почнуть перевіряти, яким чином міліціянти, мешкаючи у невеликих містах і отримуючи скромну зарплату, з такою легкістю скуповують елітне столичне житло.

Хоча ... й в цьому можна угледіти певний позитив.

Позаяк щойно офіцери СВБ разом із колегами з УБЕЗ (управління по боротьби з економічними злочинами – авт.) розгадають цю загадку, обиватель „між рядками” зуміє прочитати: „Увага-увага! Візьміть до відома: середній розмір хабара міліціонерам знову підвищився і наразі складає ...”.

Олег БАЗАК, для УНІАН-„Права людини”