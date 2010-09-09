У СБУ кажуть, що затриманий історик хотів розголосити держтаємницю

Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ст. 328 Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

“Встановлено, що співробітник СБУ ЗАБІЛИЙ Р. В. з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року після прибуття зі Львова до Києва він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначалась зазначена інформація”.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки України 8 вересня затримали на чотирнадцять годин науковця, директора Львівського Національного музею меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” Руслана ЗАБІЛОГО.

У ексклюзивному коментарі УНІАН Р.ЗАБІЛИЙ повідомив, що співробітники СБУ без його дозволу вилучили у нього ноутбук та два жорстких диски, де зберігався весь масив матеріалів, який стосувався діяльності ОУН-УПА. “Співробітники СБУ дозволили мені зробити два дзвінки дружині, та, вимагаючи віддати матеріали з комп’ютера, радили подумати про сім’ю”, - повідомив науковець. Р.ЗАБІЛИЙ також повідомив, що співробітники СБУ, серед іншого, запитували його, як він ставиться до Голодомору, чому він займався темою УПА, та радили піти працювати шкільним вчителем.

*** Через кілька година на сайті unian.net з’явиться повний текст інтерв’ю з Р.ЗАБІЛИМ.