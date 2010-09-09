Шведи придумали, як подолати насильство в школах

Швеція намагається вирішити проблему насильства серед школярів шляхом виплат потерпілим учням грошових компенсацій.

Як повідомили УНІАН у Жіночому консорціумі України, про це розповів Шведський Омбудсман з прав учнів Ларс АРЕНІУС під час круглого столу на тему «Попередження насильства в школі».

На його думку, таке нововведення збільшило ефективність профілактичної роботи в учбових закладах.

Дослідження, проведене Шведською Національною радою з попередження злочинності (БРА) у 2009 році, показало, що систематична робота з попередження образливого та принизливого ставлення в школі зменшує такі прояви на 20%.

«Коли розслідується справа щодо насильства в школі, особлива увага звертається на попереджувальні заходи. Якщо ми бачимо, що школа ні чого не робила, тоді ми допомагаємо потерпілому звернутись до суду», - зазначив уповноважений. За його інформацією, одному із навчальних закладів така бездіяльність коштувала 432,5 тис. крон (це близько 48 тис. євро - УНІАН).

«У школі, де відбувається насильство, учням важче зосередитися, читати та вчитися… Якщо ви хочете отримати від учнів хороші результати, починати роботу треба зі шкільного середовища», - додав Л.АРЕНІУС і зазначив, що профілактична робота буде ефективною лише тоді, коли держава, громада і школи будуть підтримувати вчителів і директорів, забезпечувати їх ресурсами та знаннями.

Разом з тим в Жіночому консорціумі України наголошують, що в Україні ця проблема залишається невирішеною. Дослідження, проведене цією організацією у 2009 році показало, що кожна третя дитина зазнавала насильства від однолітків та старших школярів, кожна шоста зазначає, що це трапилось в школі, а кожна дев’ята дитина говорить, що це трапляється майже кожного дня.

За даними правозахисників, найчастіше діти говорять, що страждають від образ та побиття, а вчителі кажуть, що часто помічають приниження учнів один одним. Також діти зазначають, що агресорами в школі часто виступають декілька учнів разом.

Ознайомившись зі шведським досвідом профілактичної роботи, директори та вчителі з 20 шкіл України спільно з представниками Уповноваженого з прав людини, Міністерства освіти і науки, громадських організацій розробили власні плани дій з попередження насильства в школі.

