Затриманого історика СБУ переконувала «йти працювати вчителем в школу»?

Директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів) Руслан ЗАБІЛИЙ заявляє, що Служба безпеки України затримала його за роботу із розсекреченими документами.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві Р.ЗАБІЛИЙ розповів, що вчора о 7:30 на Київському залізничному вокзалі його затримали шестеро співробітників СБУ і відвезли на Володимирську, 33 (приміщення СБУ).

Там його тримали чотирнадцять з половиною годин, “без жодних санкцій на затримання, без права зателефонувати, без можливості дізнатися прізвища співробітників, які проводили допит”.

Р.ЗАБІЛИЙ зазначив, що підставою для його затримання, за словами службовців, була усна вказівка керівника Служби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Мета затримання - перешкодити роботі із раніше розсекреченими матеріалами і таким чином обмежити їх поширення.

За словами історика, в нього без законних підстав вилучили ноутбук і 2 зовнішніх жорстких диски. Там містилися електронні копії історичних матеріалів і його наукові дослідження, які, у випадку неповернення, будуть втрачені. Р.ЗАБІЛИЙ зауважив, що пише про стратегію і тактику УПА.

За його словами, вчора співробітники СБУ переконували його йти працювати вчителем в школу, цікавилися контактами із закордонними науковцями, питали, чи може він надати докази, що тема його досліджень не є державною таємницею. У ході допиту в СБУ «з’ясовувалось питання моєї історичної тематики, чим я займаюсь, що я досліджую. Також після пояснень, які співробітникам СБУ здалися невичерпними, мені було запропоновано добровільно віддати особисті речі, які зі мною були, для перевірки на наявність інформації в історичних документах під грифом «Цілком таємно і таємно», які нібито були несанкціоновано зняті», - сказав Р.ЗАБІЛИЙ.

Він також повідомив, що співробітники СБУ повідомили йому, що загалом 19 осіб підозрюються у використанні секретних документів з архівів СБУ.

В той же час Р.ЗАБІЛИЙ зазначив, що він використовував у своїй науковій роботі тільки документи, які були розсекречені СБУ у період з 2008 по 2009 роки, і містяться у відкритому доступі на сайті відомства.

Р.ЗАБІЛИЙ повідомив, що співробітники СБУ не вимагали у нього надання конкретних історичних документів, якими він користувався у своїй роботі.

Той факт, що розсекречені 2008-2009 роках документи, які стосуються визвольного руху в Україні, є у відкритому доступі на сайті СБУ, підтвердив також колишній директор Архіву СБУ, історик Володимир В’ЯТРОВИЧ.

На думку В.В’ЯТРОВИЧА, «співробітники СБУ не лише намагаються приховувати злочини сталінізму, але й використовують його практику сьогодні, наче за вікном не 2010, а 1937 рік».

В.В’ЯТРОВИЧ переконаний, що «полювання на істориків» - все це ланки одного ланцюга, поряд із цензуруванням підручників з історії та припиненням доступу до архівів.

«Я раджу владі витрачати кошти платників податків не на «спецоперації» із затриманням науковців, а зосередити свої зусилля на боротьбі зі шпигунами і корупціонерами», - сказав екс-директор Архіву СБУ, зауваживши, що Служба безпеки зараз встановлює коло осіб, яким призначалася «таємна» історична інформація від Р.ЗАБІЛОГО. «Я як законослухняний громадяни допомагаю слідству і говорю — ця інформація призначалася історикам, журналістам, громадянам, всім, хто цікавиться правдивою історією України», - заявив В.В’ЯТРОВИЧ.

Р.ЗАБІЛИЙ також повідомив, що коли сьогодні співробітники музею “Тюрма Лонцького” прийшли на роботу, представники СБУ не пустили їх на робочі місця.

Тому Р.ЗАБІЛИЙ подав скаргу на ім’я голови СБУ, в якій, зокрема, йдеться: «Я вимагаю від пана Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО пояснити дії співробітників служби і негайно повернути мої приватні речі - комп’ютер і зовнішні накопичувачі. Там знаходяться лише копії історичних документів, мої наукові дослідження та приватна інформація». Також директор музею просить керівництво СБУ роз’яснити, на яких підставах була дана вказівка керівника Львівського обласного СБУ не допустити на робочі місця і до робочих комп’ютерів дирекцію і наукових співробітників музею. (У 2009 році СБУ передала приміщення колишньої тюрми КГБ для створення музею - УНІАН.)

Також Р.ЗАБІЛИЙ звернувся до журналістів “допомогти спільними зусиллями припинити цензуру та тиск, які поширилася вже на історію та істориків”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, СБУ розповсюдила повідомлення про те, що Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю. “Встановлено, що співробітник СБУ ЗАБІЛИЙ Р. В. з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року після прибуття зі Львова до Києва він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначалась зазначена інформація”.