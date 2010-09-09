Правозахисники про таємницю від Мін'юсту за сімома печатями

Правозахисники заявляють, що Міністерство юстиції України таємно, без участі громадськості розробило законопроект щодо створення національних превентивних механізмів попередження катувань.

Про це йдеться у відкритому листі українських правозахисних організацій, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в ньому зазначено, що Україна ратифікувала Факультативний протокол до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання 21 липня 2006 року.

Цим протолокол передбачено зобов`язання країни негайно створити національний превентивний механізм щодо недопущення катувань (НПМ). «Цей механізм, як показує позитивний досвід, може призвести до істотного прогресу країни в боротьбі з катуванням та жорстоким поводженням в місцях обмеження свободи особи: колонії, СІЗО, ізолятори тимчасового тримання, інтернати, закриті лікарні тощо. До сьогодні, Україна не виконала це міжнародне зобов`язання», - стверджують правозахисники.

За їхніми словами, питання створення такого механізму неодноразово обговорювалося органами влади та правозахисними організаціями. Дискутувалися різні моделі такого механізму, проводилися пілотні проекти по моніторингу місць обмеження свободи.

«Уже декілька років Міністерство юстиції розробляє проект закону про впровадження НПМ в Україні. Він неодноразово змінювався, але в загальному передбачав створення окремого спеціального органу влади, що у співпраці з правозахисниками реалізовував би ці функції», - повідомляють представники правозахисних організацій.

Проте, за їхньою інформацією, нещодавно занепокоєння громадськості викликав проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини», який було підготовлено Міністерством юстиції України та направлено на погодження до інших центральних органів виконавчої влади.

«Редакція цього проекту була докорінно перероблена без участі громадськості, - зазначається у тексті відкритого листа. – Як можна побачити з п. 8 пояснювальної записки до зазначеного проекту закону, Міністерство юстиції вважає, що «проект акту не потребує консультацій з громадськістю».

В той же час, як зауважують правозахисники, світова практика організації діяльності національних превентивних механізмів передбачає максимально широке залучення громадськості не лише до процесу розробки та впровадження цих механізмів, а й до виконання ними своїх функцій.

«Подібна позиція Міністерства юстиції викликає щонайменше подив, адже попередній проект Закону України «Про Національний комітет проти катувань», який було підготовлено міністерством пройшов широке громадське обговорення, до його розробки були залучені відомі експерти громадських організацій», - сказано у відкритому листі правозахисників.

Вони вимагають провести громадські обговорення цього законопроекту та внести до нього зміни, які передбачають участь громадськості в системі моніторингу та попередження катувань.

Звернення підписали Українська Гельсінська спілка з прав людини, Правозахисний центр "Поступ" (Луганськ), Донецька обласна правозахисна громадська організація «Центр моніторингу дотримання прав людини», Харківський інститут соціальних досліджень, "Одеська правозахисна група "Верітас", Черкаський центр моніторингу дотримання прав людини, Миколаївський центр дотримання прав людини, Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров`я та інші організації.

