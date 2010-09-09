10 вересня - 13-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл Української асоціації антиколекторів та правозахисників, під час якого будуть висвітлені та обговорені теми: Захист українських громадян від свавілля представників правоохоронних органів (на прикладі кричущих випадків свавілля з боку старшого слідчого Солом’янського РУ ГУ МВС України в м.Києві Р.В.Буткевича); Скільки тисяч сімей банківських позичальників викинуть на вулицю до кінця 2010 року? Яка політична сила стане на їх захист після закінчення виборів 31 жовтня 2010 року?; ЗМІ та громадськість - моніторинг судової і адміністративної практики; хто “ополе” двомільйонну армію виборців, з числа позичальників та вкладників постраждалих від протиправних дій фінансово-кредитних установ. Учасники: Федір Олексюк, директор ПП «Ваша Надія»; Ігор Годецький, адвокат; Сергій Ключенко, віце-президент «Фонду сприяння інвестиціям та приватизації»; Дмитро Дугинов, директор Financial Consulting Group (представник УААП), Валентина Рахімова, Олександра Майорова та Микола Жабка – потерпілі від свавілля банківських структур та правоохоронних органів. Запрошені представники: органів внутрішніх справ України, Прокуратури України, політичних партій, громадських організацій, позичальники, вкладники, Народні депутати України та представники громадськості (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (044) 235 13 92; 066 924 67 68; 067 342 42 82 або на сайті pravotoday.in.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.