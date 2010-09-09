Висновки щодо смерті студента у райвідділку будуть у жовтні

У справі за фактом смерті в Шевченківському райвідділі міліції студента Ігоря Індила призначено додаткову судмедекспертизу.

Про це сьогодні в інтерв`ю журналістам в Києві повідомив прокурор столиці Юрій УДАРЦОВ.

«На даний час проводиться повторна судово-медична експертиза. Ми плануємо отримати висновки експертів у вересні-жовтні», - сказав він, зауваживши, що крім матеріалів розтину тіла І.Індила, експертам було надано висновки щодо стану здоров’я І.Індила, отримані з Чернігівської дитячої лікарні, Київської студентської лікарні, Шевченківського військового комісаріату, до якого був приписаний студент.

Як підкреслив Ю.УДАРЦОВ, всі ці дії необхідні для забезпечення повного і всебічного розслідування справи.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила до відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». У міліції спростували інформацію про те, що смерть студента настала внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило.

3 червня радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ заявив, що 8 червня будуть відомі результати експертизи і висновки прокуратури, які дозволять зробити висновок про те, чи була провина співробітників Шевченківського районного управління міліції Києва в загибелі студента І.Індила.

10 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генпрокурору О.МЕДВЕДЬКУ особисто перевірити об’єктивність розслідування справи стосовно загибелі І.Індила.