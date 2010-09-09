Верховний Суд не дорахується двох суддів

Верховна Рада України звільнила з посад суддів двох суддів Верховного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 273 народні депутати з 331 зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, були звільнені В’ячеслав ЖУК та Юрій КАРМАЗІН.

Обидва судді були звільнені з посад за власним бажанням