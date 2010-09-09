Верховний Суд не дорахується двох суддів
16:31, 09 вересня 2010Права людини
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ВР звільнила служників Феміди
Верховна Рада України звільнила з посад суддів двох суддів Верховного суду України.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 273 народні депутати з 331 зареєстрованого у сесійній залі.
Зокрема, були звільнені В’ячеслав ЖУК та Юрій КАРМАЗІН.
Обидва судді були звільнені з посад за власним бажанням
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