В Україні можуть ввести обов’язковий щорічний медогляд

Міністерство охорони здоров`я оприлюднило наказ про введення обов`язкового щорічного медичного огляду громадян. Таким чином у МОЗ розраховують отримати повне уявлення про стан здоров`я населення. У міністерстві також відзначають, що диспансеризація може бути введена вже у 2011 році, і не виключають, що стосовно осіб, які пред`явили фальшиві довідки про її проходження, будуть застосовані санкції, пише у четвер, 9 вересня, видання «Коммерсант-Украина».

Однак, практикуючі лікарі відзначають, що у демократичному суспільстві буде складно зобов`язати громадян пройти обов`язковий медогляд. Наказ набуде чинності тільки після реєстрації у Мін`юсті.

Оприлюднений наказ про диспансеризацію населення є одним із заходів державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги до 2011 року, схваленої Верховною Радою 22 січня. Диспансеризація буде полягати у проходженні громадянами щорічного медичного огляду з проведенням лабораторного обстеження для своєчасного виявлення захворювань. Передбачається, що дільничний лікар буде планувати медогляди всіх громадян, що проживають на території обслуговування поліклініки, і вести персоніфікований облік тих, хто пройшов диспансеризацію.

У рамках медогляду обов`язковими будуть вимірювання росту, ваги, артеріального тиску, перевірка гостроти слуху та зору, аналіз крові та сечі, рентген грудної клітини, мамографія та ультразвукове обстеження простати для чоловіків.

Результати досліджень будуть записуватися у спеціальну анкету, розроблену Міністерством охорони здоров`я.

Зараз диспансеризацію або профогляди проходять діти у дошкільних установах, школярі, студенти, співробітники шкідливого виробництва, а також вагітні та чорнобильці.

Але у МОЗ вважають, що найчастіше вона проводиться формально — люди просто беруть довідки зі штампами «Здоровий», не знаючи стану свого здоров`я.

Як повідомила заступник директора департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ Зоя Крушинська, за допомогою загальної диспансеризації відомство розраховує отримати реальну картину про стан здоров`я українців: «Медогляди будуть проводитися серед усіх вікових груп. В областях планується створити виїзні бригади, які будуть проводити диспансеризацію мешканців сіл».

За словами Крушинської, зараз наказ проходить реєстрацію у Мінюсті, після чого набуде чинності.

«За попередніми підрахунками всеукраїнська диспансеризація обійдеться приблизно у шість мільярдів гривень. Після того, як ця цифра буде узгоджена у Кабміні, розпочнеться реалізація програми», — додала Крушинська, відзначивши, що диспансеризацію населення можна чекати вже у 2011 році.

Лікарі вважають плани МОЗ нереальними. «У більшої частини населення немає трудових зобов`язань щодо проходження медогляду, як це було у СРСР, — говорить завідувач відділенням анестезіології Київської міської клінічної лікарні №3, кандидат медичних наук Роман Федосюк .- У демократичній країні зобов`язати людей проходити диспансеризацію буде вкрай складно. Це можливо лише за допомогою впровадження інституту сімейного лікаря, який буде рекомендувати своїм пацієнтам пройти медогляд. Але в Україні інститут сімейного лікаря ще дуже слабо розвинений».

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про обов`язкове проходження медичного огляду в школах.

За матеріалами «Коммерсант-Украина»