Проти 5 каналу порушили кримінальну справу за незаконний експорт пшениці

Державна митна служба України порушила дві кримінальні справи проти ТОВ “ТРК “Експрес-інформ” (“5 канал”) та ТОВ “ТРК “НБМ” за фактом порушень митного законодавства під час експорту пшениці на суму понад 23 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому УНІАН.

У першому випадку, згідно з поданою до митного органу декларацію та комерційних супровідних документів вантаж «пшениця» на теплоході «Kaya Pioneer» (прапор Грузії) переміщувалась від ТОВ «ТРК «Експрес-інформ» на адресу однієї зі швейцарських компаній. Згідно з документами, експортувалася пшениця групи А, м’яка, для продовольчих потреб, врожаю 2010 року, ДСТУ 3768-2010, насипом, походженням з України: 1 класу – 650 тонн кг, 2 класу – 2 тис. тонн, 3 класу – 350 тонн нетто загальною вартістю майже 3,6 млн. грн.

Під час здійснення митного контролю товару, відповідно до експертного дослідження Київського НДІ судових експертиз, встановлено, що замість заявленої для митного оформлення пшениці м’якої 2-го та 3-го класу фактично переміщується пшениця 1-го класу, всього загальною вагою 938,75 тис. кг. “Це вказує на те, що митному органу як підстава для переміщення товару через митний кордон України надано документи, що містять неправдиві дані. Вартість пшениці становить трохи більше 2 млн. грн.”, - йдеться в повідомленні Держмитслужби

У другому випадку вантаж «пшениця» переміщувався на теплоході «Kaya Pioneer» (прапор Грузії) від ТОВ «ТРК «НБМ» на адресу однієї зі швейцарських компаній. В документах заявлялося, що експортується «пшениця групи А, м’яка, для продовольчих потреб, врожаю 2010 року, ДСТУ 3768-2010, насипом, походженням з України: 1 класу – 1,1 тис. тонн, 2 класу – 3,16 тис. тонн, 3 класу – 370 тонн нетто загальною вартістю понад 9 млн. грн.

Під час митного контролю товару експертне дослідження Київського НДІ судових експертиз встановило, що замість заявленої пшениці м’якої 1-го класу у кількості 1,1 млн. кг фактично переміщується пшениця м’яка 2-го класу у вагою 1,009 млн. кг, а замість заявленої у декларації пшениці м’якої 2-го та 3-го класу фактично переміщується пшениця м’яка 1-го класу у кількості 5,855 тис. тонн – всього загальною вагою 683,700 тонн. “Це вказує на те, що митному органу як підстава для переміщення товару через митний кордон України надано документи, що містять неправдиві дані. Загальна вартість переміщуваної пшениці становить більше 14 млн. грн.”, - йдеться в повідомленні

По двом кримінальним справам ведуться процесуальні дії.

Агентству УНІАН наразі не вдалося зв’язатися з юристом ТРК “Експрес-інформ” для одержання коментаря.