Зникнення журналіста Климентьєва: Україна повертається до темної ери Гонгадзе?

Справа Климентьєва – зловісна ознака згортання свободи після приходу проросійської влади... Крен України в бік авторитаризму занепокоїв лідерів ЄС... Плакатів опозиції тут не побачиш...Публікація в британській “Гардіан”.

РОЗШУКУЄТЬСЯ, МОЖЛИВО ЗАГИНУВ: ЗНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ ПОГЛИБЛЮЄ СТРАХИ В МЕДІА-СЕРЕДОВИЩІ

Медійні організації попереджують про вороже ставлення до журналістів та повідомляють про втрату ліцензій телеканалами й загадкові зникнення репортерів, які займаються розслідуваннями

На годиннику була 8.55, коли журналіст Василь Климентьєв, який займався журналістськими розслідуваннями, вийшов зі свого помешкання в Харкові – другому за розмірами міста України. Головний редактор харківської газети «Новий стиль» – невеликого видання, відомого викривальними публікаціями щодо місцевих корумпованих чиновників, – Климентьєв мав багато ворогів та був досить обережний. Він установив охоронну сигналізацію.

Що сталося того ранку на початку серпня, залишається лише здогадуватись. Усі сходяться в одному: Климентьєв зник. Його родина повідомила про зникнення наступного дня, і харківська міліція порушила справу про вбивство. Його друзі переконані, що він мертвий, хоча тіло поки що не знайдено. 17 серпня в невеликому гумовому човні, який плавав по місцевому водосховищу, хлопчик знайшов його мобільний телефон і ключі.

Для журналістів справа Климентьєва є зловісною ознакою згортання свободи слова в Україні за сім місяців після обрання на президентську посаду проросійського Віктора Януковича. Як зазначають критики Януковича, він налаштований зруйнувати всі здобутки Помаранчевої революції 2004 року, коли преса та телебачення досягнули свого розквіту. Репортери говорять про нову еру страху та цензури.

Минулого тижня Київський районний суд позбавив два опозиційні телеканали ТВі та «5-й канал» їхніх ліцензій. ТВі позбавили основних частот, а «5-му каналу», – який став відомий завдяки своєму висвітленню продемократичних демонстрацій 2004 року, було значно зменшено аудиторію. Переможцем у цьому процесі став Валерій Хорошковський, власник проянуковичівської імперії «Інтер-медіа» та голова Служби безпеки України.

У своєму повідомленні минулого тижня «Репортери без кордонів» заявили, що в Україні спостерігається «серйозне погіршення» плюралізму засобів інформації, та попередили про «тривожний рівень ворожості до журналістів з боку влади», включаючи «фізичні напади».

Очевидний крен України в бік авторитаризму занепокоїв лідерів ЄС та членів Європарламенту. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила своє занепокоєння під час візиту Януковича до Берліна минулого тижня.

«Ми повертаємось до СРСР,» – заявив минулого тижня заступник редактора «Нового стилю» Петро Матвієнко. «В СРСР [Комуністична] партія була головною. Сьогодні ж ми перебуваємо в руках кримінальної тоталітарної банди. Це – набагато гірше».

Небезпечні розслідування

Матвієнко переконаний, що Климентьєв мертвий, убитий кимось, чиї інтереси він зачепив. Незадовго до свого зникнення Климентьєв готував статтю про маєтки чотирьох високопосадовців, один з яких належить до служби безпеки.

За словами Матвієнка, 9 серпня він, Климентьєв та водій поїхали до мальовничого водосховища Печенеги за 30 кілометрів від Харкова, де пізніше було знайдено речі Климентьєва. Климентьєв чекав у машині, поки Матвієнко продирався лісом, щоб зробити фотографії вілл на березі озера, які належать регіональним посадовцям, включаючи їхні приватні пристані та пляжі. Стаття мала вийти в наступному номері «Нового стилю».

Харківська міліція відкидає будь-які звинувачення, що до зникнення журналіста можуть бути причетні посадовці. «Це – не серйозна версія (подій)», – заявила прес-секретар міліції Лариса Волкова.

Західні дипломати в Києві називають нових українських лідерів «інстинктивно менш демократичними», ніж їхні прозахідні попередники. При колишньому Президенті Вікторі Ющенку місцеві еліти почувалися дещо обмеженими через демократичні норми. Тепер же вони відчувають, що можуть робити все, що захочуть.

Один з дипломатів, однак, зазначив, що було б перебільшенням казати, що Україна зісковзує в темні часи. «Я не думаю, що люди нагорі дають накази. Порівнювати Януковича з Гітлером – дурниця». Українська влада – не «непроникна для критики», каже він, додаючи, що уряд проводить украй необхідні реформи. Рішення про заборону ТВі та «5-го каналу» було «дещо неправильним», однак «не кінцем цивілізації, яку ми знаємо».

Паралелі з Гонгадзе

Водночас справу Климентьєва називають «Гонгадзе-2», посилаючись на останнього українського журналіста, якого було брутально вбито. Георгій Гонгадзе, репортер, який займався гучними розслідуваннями для невеликого Інтернет-порталу, зник у 2000 році. Його тіло пізніше було знайдено в неглибокій могилі в лісі неподалік від Києва. Голову йому відрубали, можливо сокирою. На момент свого вбивства Гонгадзе, як і Климентьєв, був не дуже відомим журналістом.

Справа Гонгадзе переросла в міжнародний скандал після того, як було оприлюднені таємні плівки, на яких тодішній президент України Леонід Кучма нібито наказує службі безпеки «розібратися» з Гонгадзе, якого він називає «вилупком». За десять років розслідування цієї справи так і не було завершено.

Соратники Януковича заперечують існування систематичних спроб тиску на пресу. Вони визнають, що надто завзяті співробітники охорони справді іноді намагалися змусити репортерів замовкнути: забороняючи, наприклад, відеоролик, який демонстрував, як на голову президента впав вінок. (Цей відеоролик на YouTube подивилось декілька мільйонів відвідувачів).

Авторитаризм-лайт

Більшість членів чинного українського уряду були при владі у 2002 – 2003 роках. Деякі експерти вважають помилкою Януковича, апаратника радянського зразка, використання старих методів.

«Вони [влада] – не люди вчорашнього дня, вони люди – дня позавчорашнього,» – каже Сергій Таран, директор київського Міжнародного демократичного інституту. «Вони справді не знають інших способів роботи з засобами інформації та громадянським суспільством. Але Україна вже не така, якою була позавчора. Вона – зовсім інша».

Критики Януковича зазначають, що він намагається створити таку саму систему «авторитаризм-лайт», як у Володимира Путіна, коли влада контролює засоби інформації, парламент автоматично затверджує всі рішення уряду, і просто не існує опозиції.

«Першою жертвою авторитарного режиму завжди стають журналісти», – каже Григорій Немиря, заступник лідера опозиції Юлії Тимошенко та колишній віце-прем’єр-міністр. Він попереджує про «зростаючу концентрацію необмеженої влади» в руках Януковича та вказує на те, що декількох посадовців з колишнього помаранчевого уряду вже заарештовано.

У Харкові, який є приємним університетським містом, на головних площах з’явилися величезні портрети тупуватого на вигляд Януковича. Блакитний та білий кольори його партії прикрашають харківські тролейбуси, які їздять вкритими листям дорогами міста повз будинки в стилі арт-деко. Місцеві вибори призначено на 31 жовтня. Плакатів опозиції тут не побачиш ніде.

Спостерігачі наполягають, що Україна – не Росія.

Старший дослідник Європейської ради міжнародних відносин Ендрю Вілсон зазначає, що Україна є більш плюралістичною, тут слабша, ніж у Росії, центральна влада. Крім того, вона переживає жорстку економічну кризу та вкрай потребує допомоги МВФ.

Тим часом друзі та колеги Климентьєва кажуть, що не довіряють офіційному розслідуванню зникнення журналіста, адже той був жорстким критиком місцевої прокуратури, якій тепер доручили знайти його вбивць.

«Климентьєв був дуже наполегливий, – розповідає Матвієнко. – Я впевнений, що він мертвий. Проводити справжнє розслідування ніхто не хоче. Ми повертаємось до темної ери Гонгадзе».

Люк Гардінг з Харкова, "Гардіан"