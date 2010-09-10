Директор музею: СБУ намагається мене залякати

Директор Національного музею-меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів) Руслан ЗАБІЛИЙ вважає, що Служба безпеки України намагається його залякати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це Р.ЗАБІЛИЙ заявив в ефірі телеканалу, коментуючи порушення СБУ проти нього кримінальної справи за фактом готування до розголошення державної таємниці.

Директор музею зазначив, що працівників СБУ протягом багатогодинної розмови цікавило ставлення історика до теми Голодомору. Р.ЗАБІЛИЙ повідомив, що протягом 14 годин з ним розмовляли від 6 до 10 співробітників СБУ, які попередили історика і про можливу зустріч з головою СБУ Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ.

Водночас Р.ЗАБІЛИЙ заявив, що вважає можливість отримання документів, що становлять державну таємницю, проблемою тих, хто міг такі документи надати. Він стверджує, що в архівах СБУ та інших державних архівах працював лише з розсекреченими документами. Історик наголошує, що досліджував період 30-40 років минулого століття і тому не розуміє, про яку державну таємницю йде мова.

«Я досі думаю, що може бути державною таємницею в документах держави, яка вже не існує?», - запитав Р.ЗАБІЛИЙ.

Історик вважає, що СБУ діє проти нього з однією метою – залякати.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про те, що Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

“Встановлено, що співробітник СБУ ЗАБІЛИЙ Р. В. з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року після прибуття зі Львова до Києва він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначалась зазначена інформація”.

Того ж дня Р.ЗАБІЛИЙ заявив, що Служба безпеки затримала його за роботу із розсекреченими документами.