Зі студентів братимуть гроші за пропуск занять

Кабінет міністрів України дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ, посилаючись на постанову Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

«Відповідно до постанови Кабінету міністрів, планується також брати гроші зі студентів, які планують перевестись з одного вищого навчального закладу до іншого», – повідомив А.ЧЕРНИХ.

Також вищий навчальний заклад має право брати гроші зі студентів за форму, якщо статутом вишу передбачено носіння форменого одягу; за надання у користування документів з читальних залів понад установлені навчальними закладами строки; за доступ до Інтернету понад встановлені навчальним закладом строки тощо.

При цьому А.ЧЕРНИХ наголосив, що положення постанови Кабміну про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними ВНЗ, суперечить Конституції.

«Слід зазначити, що запровадження Кабінетом міністрів України можливості надання державними навчальними закладами зазначених платних послуг, які безпосередньо пов`язані з організацією навчально-виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції України, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов`язок забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах (частини перша та третя)», – сказав він.

Координатор громадської ініціативи «Студентський захист» також нагадав про рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 року N5-рп/2004 у справі про доступність і безоплатність освіти, де зазначено, що безоплатність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту, означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги, визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України.

«Очевидно, що сьогодні-завтра керівники студентських організацій підпишуть колективне звернення до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням вплинути на ситуацію та звернутись до Кабінету міністрів України щодо необхідності відміни незаконного рішення про встановлення додаткових платних послуг для студентів», – підсумував А.ЧЕРНИХ.

