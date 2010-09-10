Медіа-профспілка закликає припинити тиск на ТРК „Чорноморська”

Київська незалежна медіа-профспілка закликає владу припинити тиск на телерадіокомпанію „Чорноморська” (Сімферополь, АР Крим).

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови комітету КНМП Юрія ЛУКАНОВА.

„Останні злагоджені дії співробітників прокуратури, МВС, податкової адміністрації та СБУ щодо телеканалу свідчать про політичне підґрунтя конфлікту. Після ознайомлення з ситуацією на телеканалі стає зрозуміло, що причина шаленого тиску на кримських журналістів - це їх гострі матеріали з критикою діючої влади. Ми усвідомлюємо, що канал близький до однієї з політичних сил, але це не причина затикати йому рота ”, - підкреслюється в документі.

КНМП пропонує взагалі заборонити будь-яке втручання з боку влади у роботу ЗМІ напередодні виборів. „Це було б запорукою не порушення свободи слова бодай на період виборів”, - зазначає Ю.ЛУКАНОВ.

Як повідомлялося, на початку серпня податкова заарештувала рахунки ТРК „Чорноморська”, яка належить народному депутату від БЮТ Андрію СЕНЧЕНКУ. Арешт проводився на підставі судового рішення, базою якого є порушення кримінальної справи відносно посадових осіб ТРК за фактом умисного ухилення від податків. 14 серпня А.СЕНЧЕНКО звинуватив владу в спробах тиску на телеканал з метою виключення компанії з інформаційного простору на час виборчого процесу. Увечері того ж дня колектив ТРК „Чорноморська” провів попереджувальний ефірний страйк, щоб привернути увагу до загрози свободі слова в Україні.

