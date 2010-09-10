У Харкові проти міліціонера порушили справу

Прокуратура Харкова порушила кримінальну справу проти працівника сектору кримінальної міліції у справах дітей.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, справа порушена проти працівника міліції за ч.2 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 3 ст. 357 (заволодіння паспортом) та ч. 1 ст. 371 (незаконне затримання) Кримінального кодексу України.

За її словами, працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей (СКМСД) Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 27 серпня о 23:45 біля нічного клубу на березі Безлюдівського озера в Харківському районі затримали неповнолітнього юнака 1993 року народження. При поверховому огляді в кишені брюк неповнолітнього виявлено та вилучено паперовий пакунок із марихуаною, вагою 8,5 гр.

28 серпня 2010 року вказаний факт було у встановленому порядку зареєстровано у Дзержинському РВ ХМУ. У наданих працівникам міліції поясненнях неповнолітній підтвердив факт зберігання наркотичного засобу для особистого вживання.

Після цього неповнолітній звернувся до органів прокуратури зі каргою на дії правоохоронців.

Л.ВОЛКОВА пояснила, що працівники СКМСД «обґрунтовано» затримали та допитали юнака, оскільки за зберігання більш як 5 гр. марихуани законом передбачена кримінальна відповідальність, але вона наголосила, що міліціонер «не мав права брати паспорт».

За вказаним фактом керівництвом ГУМВС України в Харківській області призначено службове розслідування, на час якого працівник міліції відсторонений від служби.