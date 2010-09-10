Уряд розробив Концепцію реформування органів кримінальної юстиції

Уряд розробив проект Концепції реформування органів кримінальної юстиції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це віце-прем’єр-міністр України з силових питань Володимир СІВКОВИЧ повідомив на засіданні круглого столу, присвяченому темі реформування органів кримінальної юстиції України.

В.СІВКОВИЧ зазначив, що після вивчення міжнародного досвіду законодавчого забезпечення, а особливо європейської практики формування і діяльності правоохоронних структур, команда фахівців розробила проект Концепції реформування органів кримінальної юстиції.

У документі зокрема передбачено оптимізацію структури правоохоронних органів шляхом чіткого визначення завдань та функцій, усунення дублювання в діяльності окремих правоохоронних органів та скасування практики залучення правоохоронців до виконання невластивих їм функцій.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що розроблена Концепція відкрита для внесення пропозицій і найконструктивніші з них обов’язково будуть враховані. Він заявив, що супротив реформам у цій сфері очікується особливо жорсткий, а тому втілити їх можна лише за умови безпосередньої координації цього процесу Президентом України.

