КВУ вказує на значні недоліки у законі про місцеві вибори

У Комітеті виборців України застерігають, що наявні недоліки й суперечності закону про місцеві вибори матимуть значний негативний вплив на хід виборчої кампанії.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

“Прийнятий Верховною Радою закон “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” не відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам та традиції проведення виборчих процесів Україні. Внесені 30 серпня зміни до закону про місцеві вибори зняли лише кілька суперечливих норм, але не вирішили низку інших серйозних проблем”, - заявив він.

Так, згідно з висновками експертів КВУ, встановлена цим законом змішана пропоційно-мажоритарна виборча система обмежила можливості місцевих лідерів та локальних груп активістів впливати на перебіг місцевої виборчої кампанії.

“Партизація” місцевих виборів є недемократичною практикою, тому що діяльність представників місцевого самоврядування на рівні міст та районів не має політичного забарвлення. Домінування політичних партій залишило поза виборчим процесом значні соціальні та професійні групи населення, що негативно впливатиме на якість роботи місцевих органів влади”, - вважає О.ЧЕРНЕНКО.

Також, на думку експертів КВУ, прийнятий закон встановлює нерівні умови для суб’єктів виборчого процесу в питаннях, які стосуються формування виборчих комісій. “Законом нівелюються принципи пропорційності представництва кандидатів та політичних партій у виборчих комісіях, вводяться суб’єктивні принципи відбору членів комісій та розподілу серед них керівних посад, порушуються засади колегіальності при прийняті виборчими комісіями своїх рішень”, - заявляють у КВУ.

Крім того, О.ЧЕРНЕНКО констатував, що “закон наділяє Центральну виборчу комісію надмірними повноваженнями щодо здійснення територіальними комісіями своїх повноважень, що несе загрозу політизації їх роботи на місцевих виборах”. Враховуючи досвід попередніх кампаній, виборчі спори мають вирішуватися через механізми правосуддя, а не підмінюватись регулюванням ЦВК.

“На організацію чергових місцевих виборів законом відводиться дуже мало часу, що з урахуванням функціонального навантаження на ЦВК та територіальні виборчі комісії навряд чи позитивно вплине на якість підготовки і проведення виборів”, - заявив О.ЧЕРНЕНКО.

Водночас у КВУ наголошують, що закриті партійні списки та відсутність самовисування на місцевих виборах не дозволило провести повноцінний відбір кандидатів на посади у місцеві органи самоврядування. “Використання елементів системи “праймеріз”, яке не було урегульовано законодавством, мало більший стосунок до електоральних технологій, ніж до процесу визначення територіальними громадами свої лідерів”, - вважає О.ЧЕРНЕНКО.

Серед інших недоліків закону про місцеві вибори експерт відзначив недостатнє забезпечення прозорості інформації щодо кандидатів, неналежне використання можливостей Державного реєстру виборців та недосконале й обмежене законодавче регулювання участі громадських організацій у спостережені за виборчим процесом.