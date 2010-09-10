Правозахисники вимагають припинити полювання СБУ на істориків

Правозахисники закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА організувати перевірку законності затримання працівниками Служби безпеки України директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів) Руслана ЗАБІЛОГО.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) та Харківської правозахисної групи (ХПГ) до глави держави, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Правозахисники вимагають припинити “полювання Служби безпеки України на істориків”.

У листі нагадується, що 8 вересня о 7.30 з потягу № 92 на залізничному вокзалі Києва шестеро співробітників СБУ затримали історика Р.ЗАБІЛОГО і відвезли в приміщення СБУ. При цьому правозахисники зазначають, що при затриманні жодна особа не представилася, не пред’явила свої документи. “Його попросили “пройти в машину”. Йому також не було повідомлено про причину затримання. Санкції на затримання працівники СБУ не мали. Р.ЗАБІЛОГО не ознайомили з його правами при затриманні, не дали зробити жодного дзвінка, окрім дружини, а також проігнорували вимогу надати адвоката для захисту. Чотирнадцять з половиною годин тривав допит”, - нагадують правозахисники.

На їхню думку, працівники СБУ діяли з порушенням статті 29 Конституції України та кримінально-процесуального законодавства.

Правозахисники наголошують, що при цьому співробітники спецслужби вимагали у історика документи, які СБУ розсекретило в 2009 році та передало у публічні електронні бібліотеки. Тобто, ці дані вже давно не становлять державну таємницю.

“Не переконавши Р.ЗАБІЛОГО підписати акт добровільної передачі ноутбука та дисків, працівники СБУ без жодної санкції суду та з численними порушеннями законодавства оформили акт виїмки ноутбука та двох зовнішніх жорстких дисків (на яких містились архівні дані – УНІАН). При цьому, ні ноутбук, ні диски не були опечатані, що дозволяє внести до них будь-яку інформацію. Р.ЗАБІЛИЙ тепер обґрунтовано побоюється, що в його комп’ютер можуть додати будь-яку інформацію, необхідну для його переслідування.

Лише після розголосу інформації про затримання 9 вересня з’явилася офіційна інформація СБУ”, - зазначають правозахисники.

Вони також повідомляють, що 9 вересня стало відомо про вказівку керівника львівського обласного управління СБУ не допустити на робочі місця і до робочих комп’ютерів дирекцію і наукових співробітників Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького”. Правозахисники нагадують, що у 2009 році СБУ передала приміщення колишньої тюрми КДБ для створення музею.

“УГСПЛ та ХПГ стурбовані відвертим нехтуванням кримінально-процесуальним законодавством працівниками СБУ, дії яких швидше нагадують діяльність КДБ у радянські часи”, - йдеться в листі до Президента та керівників силових структур.

“УГСПЛ та ХПГ вважають, що подальше “полювання” на істориків, вилучення історичних документів та продовження зберігання грифу “таємно” на значній їхній частині є кроком до тоталітарного майбутнього, де твориться штучна історія, що не базується на реальних фактах і історичних подіях. Не можна допустити, щоб питання, якою є історія нашої країни, вирішувала спецслужба та політики, а не історики та дослідники”, - наголошують правозахисники.

Вони вимагають від Президента України здійснити перевірку законності дій працівників дій СБУ, а також обґрунтованості зупинення фактичної роботи Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького”.

Від генерального прокурора України правозахисники вимагають перевірити законність затримання Р.ЗАБІЛОГО та дотримання його права на свободу та особисту недоторканність при цьому, дотримання процедури його допиту, дотримання його права на захист та законність здійснення виїмки ноутбука та двох зовнішніх жорстких дисків, також обґрунтованість порушеної кримінальної справи.

Від СБУ правозахисники вимагають здійснити внутрішню перевірку законності дій працівників служби, а також повернути вилучені ноутбук, два зовнішніх жорстких диска та відновити у повному обсязі діяльність Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького”.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про те, що Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

“Встановлено, що співробітник СБУ ЗАБІЛИЙ Р. В. з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року після прибуття зі Львова до Києва він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначалась зазначена інформація”.

Того ж дня Р.ЗАБІЛИЙ заявив, що Служба безпеки затримала його за роботу із розсекреченими документами і намагається залякати.

