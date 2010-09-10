Прокуратура не побачила антисемітизму у діях Ратушняка

Прокуратура Закарпатської області не побачила складу злочину у діях мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА, коли той побив агітаторку «Фронту змін» та образив євреїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в Ужгороді повідомив прокурор Закарпатської області Анатолій ПЕТРУНЯ, відповідаючи на запитання журналістів, чим закінчився розгляд кримінальних справ, порушених торік проти мера Ужгорода, за фактами побиття в агітаторки «Фронту змін» та антисемітських висловлювань.

А.ПЕТРУНЯ нагадав, що 10 серпня 2009 кримінальна справа була порушена стосовно С.РАТУШНЯКА за фактом хуліганських дій та перевищення службових повноважень за ознаками ч. 1 ст. 296 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу. У ході її розслідування 12 серпня 2009 року була порушена ще одна кримінальна справа за ч. 2 ст. 161, в якій говориться про поширення через ЗМІ відомостей, які можуть розцінюватися як такі, що принижують представників інших національностей через їхню расову та національну приналежність.

За результатами проведеного розслідування прокуратура закрила другу кримінальну справу через відсутність складу злочину.

Зокрема, у рамках кримінально-процесуального законодавства прокуратура провела спеціальну експертизу, яка мала на меті визначити, чи прозвучали у словах міського голови Ужгорода С.РАТУШНЯКА вислови, що розпалюють міжетнічну ворожнечу.

Як повідомив заступник прокурора Закарпатської області Анатолій САВЧЕНКО, для проведення експертизи у питанні «Чи містять висловлювання мера заклики до антисемітизму?» залучався Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз, а також фахівці лінгвістичних інститутів Києва та Львова.

«Загальний висновок усіх експертиз - ті судження, які висловив С.РАТУШНЯК, є його суб’єктивною оцінкою щодо осіб єврейської національності, але закликів до розпалювання ворожнечі вони не містять», - сказав А.САВЧЕНКО.

Він також повідомив, що так само закрито через відсутність складу злочину кримінальну справу за фактом побиття С.РАТУШНЯКМ агітаторки «Фронту змін».

«Тілесні ушкодження, які були виявлені у агітаторки «Фронту змін», не є наслідком навмисних дій С.РАТУШНЯКА», - уточнив А.САВЧЕНКО.

Він додав, що рішення про закриття кримінальної справи ухвалене 27 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня 2009 року прес-служба «Фронту змін» заявила, що того дня у центрі Ужгорода міський голова С.РАТУШНЯК здійснив «зухвалий хуліганський напад на агітаторів ГО «Фронт змін». Інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського національного університету.

7 серпня прес-служба Ужгородської міської ради заявила, що С.РАТУШНЯК заперечив факт побиття дівчини-агітатора «Фронту змін». Того ж дня мер міста заявив: «Знахабнілий єврейчик ЯЦЕНЮК, що успішно для себе прислуговував злодюжкам при українській владі, на кримінальні кошти преться у Президенти України».

Антисемітські заяви С.РАТУШНЯКА викликали хвилю протестів. Зокрема, 20 серпня 2009 року представники Єврейського фонду України заявили, що причетність до «нащадків Авраама» не може бути вадою для кандидата у Президенти, а «РАТУШНЯК своїми висловлюваннями на адресу Арсенія ЯЦЕНЮКА розпалює міжнаціональну ворожнечу».