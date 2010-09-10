Круглий стіл на тему: «Місцеві вибори 31 жовтня 2010 року в оцінках експертів»

13 вересня - 11-00 - Круглий стіл на тему: «Місцеві вибори 31 жовтня 2010 року в оцінках експертів». Організатор - Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Учасники : Ірина Бекешкіна, директор ФДІ; Ігор Жданов, президент Аналітичного центру "Відкрита політика"; Юрій Ключковський,народний депутат України, фракція «Наша Україна-Народна самооборона»; Світлана Конончук, керівник політичних програм Українського незалежного центру політичних досліджень; Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі «Опора» та інші (“Укрінформ”, вул..Б.Хмельницького, 8/16).

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