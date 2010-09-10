Телемарафон на тему усиновлення

30 вересня в Україні відзначатимуть День усиновлення. З цієї нагоди Проект ЄС в Україні «Права жінок і дітей – комунікаційний компонент» та Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України ініціюють проведення телемарафону на тему усиновлення. Головне завдання цієї акції – привернути увагу суспільства до проблеми всиновлення дітей віком від 6 років і старше. На жаль, на сьогодні саме ця вікова група дітей має великі труднощі із набуттям нової сім’ї.

Запрошуємо телеканали приєднатися та взяти активну участь у проведенні телемарафону. Формат програми передбачає годинний прямий ефір із обговоренням гостями у студії та показом відео-сюжетів на цю тематику. Зі свого боку, організатори акції зможуть забезпечити участь в ефірі представників Міністерства, експертів та героїв життєвих історій, а також надати готові телесюжети.

Будь ласка, звертайтеся за додатковою інформацію з приводу кампанії до Анастасії Троцької, менеджеру зі зв’язків з громадськістю проекту ЄС «Права жінок та дітей в Україіні – комунікаційний компонент», тел./факс: (+38 044) 278 3376 / 288 2726, моб.: +38 095 139 93 52, ел. адреса: pr@cwrights.com.ua

