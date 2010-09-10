Конференція «10 років потому – вбивство Георгія Гонгадзе не розкрите: Пошук нових шляхів боротьби з безкарністю»

АРТИКЛЬ 19 та Міжнародна підтримка медіа (International Media Support, IMS) запрошують вас взяти участь у конференції «10 років потому – вбивство Георгія Гонгадзе не розкрите: Пошук нових шляхів боротьби з безкарністю», що відбудеться 16 вересня 2010 року з 9:30 до 17:00 у конференц-залі готелю «Експрес» (за адресою: бул. Шевченка, 38/40).

Просимо підтвердити вашу участь на електронну адресу: yuliya@article19.org