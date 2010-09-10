Інститут Медіа Права вчетверте починає дистанційне навчання з медіа-права для журналістів. Дистанційний курс медіа права – це форма дистанційної освіти журналістів з метою підвищення їх знань про медіа законодавство, стандарти свободи слова та практику Європейського суду з прав людини.

Протягом кількох місяців електронною поштою слухачі курсу отримуватимуть навчальні матеріали, підготовані спеціалістами Інституту Медіа Права. Кожен такий кейс буде надсилатись 1-2 рази на тиждень та складатиметься з двох частин. Основна частина є обов’язковою для прочитання, вона складатиметься з 3-4 сторінок тексту. Додаткова частина міститиме перелік додаткової літератури з цієї ж теми (як правило у вигляді Інтернет-посилань), які бажано прочитати. Ви зможете глибше знайомитися з тими темами, які викликають найбільшу зацікавленість. Все спілкування відбуватиметься через Інтернет. Слухачі також матимуть можливість ставити викладачам додаткові запитання. Курс складатиметься з 21 заняття.

Контроль знань відбуватиметься за допомогою трьох тестів.Тести базуватимуться лише на обов’язкових матеріалах.

Після успішного складання підсумкового тесту, учасники отримають Сертифікат про проходження Дистанційного курсу медіа права.

Тематика курсу включає (але не обмежується) такі теми:

позови про захист честі та гідності;

втручання у приватне життя;

доступ до інформації;

захист журналістських джерел;

правові питання проведення фото та відео зйомки;

авторське право та суміжні права;

ліцензування телерадіомовлення;

журналістика та Інтернет;

практика Європейського суду з прав людини;

стандарти суспільного мовлення.

Вимоги до кандидатів:

- бути практикуючим журналістом;

- мати постійний доступ до електронної пошти та Інтернету;

- мати прагнення до нових знань.

Якщо ви бажаєте стати слухачем Дистанційного курсу медіа права, вам потрібно заповнити анкету та надіслати її за адресою: i_law@medialaw.kiev.ua

Навчальна група формуватиметься на конкурсних засадах.

Кінцевий термін прийому анкет: 27 вересня включно. Про результати відбору ми повідомимо Вас не пізніше 5 жовтня.

За додатковою інформацією з питань участі в Дистанційному курсі медіа права звертатися до Інституту Медіа Права: електронна адреса - i_law@medialaw.kiev.uaтелефон/факс: (044) 284-61-64.