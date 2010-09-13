За секс під Верховною Радою хлопцю дали рік умовно

Печерський райсуд Києва оголосив вирок у справі громадського активіста Олександра Володарського, який у вересні минулого року імітував статевий акт під стінами Верховної ради.

Як повідомляє "Українська правда. Київ", Володарського звинувачували у хуліганстві під час акції протесту 2 листопада 2009 року і дали рік умовно, повідомляють захисники активіста.

Як відомо, хлопця арештували й доставили у РУВС через оголошення й імітацію статевого акту у громадському місці, його партнерку міліціонери не затримали.

Слідство і прокуратура стверджували, що дії Володарського були актом хуліганства, спробою порушити громадський порядок, у той час як захист наполягав на тому, що насправді це була акція протесту, на яку були заздалегідь запрошені ЗМІ.

У своєму останньому слові Володарський сказав, що оскаржить будь-який обвинувачувальний вирок аж до Європейського суду.