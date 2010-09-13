За фактом побиття телеоператора «Лтави» порушили кримінальну справу

За фактом побиття оператора ОДТРК "Лтава" Сергія ЗАЛЕСЬКОГО порушено кримінальну справу.

Про це журналістам повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю УМВС у Полтавській області.

За їх даними, 2 вересня, в УМВС України в Полтавській області звернувся оператор ОДТРК "Лтава" С.ЗАЛЕСЬКИЙ із заявою про нанесення йому тілесних пошкоджень охоронцями ринку "Мотель" у місті Полтава.

У ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками міліції було встановлено, що 31.08.2010 близько 22.00 годин на вході до ринок "Мотель", за адресою м. Полтава, вул. Грушевського, 11, двоє чоловіків у віці 38 і 55 років, жителі Полтави, які працювали охоронцями ринку "Мотель", без причини, з хуліганських мотивів вчинили бійку з 33-річним С.ЗАЛЕСЬКИМ, оператором ОДТРК "Лтава". Оператор одержав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, побоїв м`яких тканин обличчя, що кваліфікуються відповідним актом судово-медичної експертизи від 10 вересня 2010 як легкі тілесні ушкодження, що призвели до короткочасного розладу здоров`я.

За фактом хуліганства порушено кримінальну справу за ознаками ст. 296 ч. 2 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає обмеження свободи на термін до 5 років або позбавлення волі на строк до 4-х років.

Зараз слідчі дії проводять співробітники Жовтневого райвідділу міліції Полтави.