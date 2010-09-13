У справі зниклого харківського журналіста - вже 13 томів

У справі зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА нараховується 13 томів.

Про це повідомило ІА «ІнтерМедіаКонсалтинг» джерело у Міністерстві внутрішніх справ.

За даними співрозмовника агентства, 9 та 10 вересня в Харкові працювала група під керівництвом заступника генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ щодо зникнення головного редактора газети "Новий стиль" В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Загалом у справі харківського журналіста було опитано 500 осіб. Наразі слідством опрацьовується 8-10 версій зникнення журналіста - від "побутової” до професійної діяльності.

Як повідомлялося, В.КЛИМЕНТЬЄВ зник 11 серпня після того, як виїхав з будинку з невідомим чоловіком на автомобілі "БМВ" сріблястого кольору в невідомому напрямку.

Справу щодо зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА розслідує Міністерство внутрішніх справ.

9 вересня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що Генеральна прокуратура забере у своє провадження кримінальну справу, порушену за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА, якщо в ході розслідування з’ясується, що до цього причетний будь-хто з працівників правоохоронних органів.

Газета "Новий стиль" займається розслідуваннями на правову тематику.