СБУ стверджує, що частина вилучених у Забілого документів – засекречені

Служба безпеки України стверджує, що заяви історика, співробітника СБУ, директора музею-меморіалу „Тюрма на Лонцького” Романа ЗАБІЛОГО про те, що всі вилучені в нього документи є розсекреченими, не відповідають дійсності і вводять в оману суспільство.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

“Тільки попередня перевірка засвідчила, що з перших дев’яти перевірених документів, шість є документами з обмеженим доступом”, - йдеться у повідомленні.

СБУ встановлено, що Р.ЗАБІЛИЙ несанкціоновано збирав відомості, які жодним чином не стосуються його наукової діяльності та історичних досліджень.

Ситуацію, що склалася навколо вилучення у Р.ЗАБІЛОГО носіїв інформації, СБУ розглядає виключно у площині кримінального правопорушення. Р.ЗАБІЛИЙ, як співробітник СБУ, мав доступ до державної таємниці, що накладає на нього певні обмеження і на що він погоджувався добровільно, власноруч підписавши взяті на себе з зобов’язання, підкреслили в прес-службі.

“Тому закиди окремих громадських діячів та політичних структур про „утиски” Службою безпеки історика, науковця і, врешті-решт, співробітника СБУ не мають жодних підстав та політичного підтексту”, - наголошується в повідомленні.

За даними СБУ, факт порушення кримінальної справи щодо Р.ЗАБІЛОГО не вплинув на роботу музею „Тюрма на Лонцького”. Співробітники музею виконували свої обов’язки і всі бажаючі мали змогу відвідати експозицію музею-меморіалу, створену, в тому числі, на основі розсекречених архівних документів СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про те, що Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

«Встановлено, що співробітник СБУ Р.ЗАБІЛИЙ з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року після прибуття зі Львова до Києва він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначалась зазначена інформація».

Того ж дня Р.ЗАБІЛИЙ заявив, що Служба безпеки затримала його за роботу із розсекреченими документами і намагається залякати.