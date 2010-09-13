Колишні політв’язні вимагають від СБУ забрати руки

У Львові колишні політв’язні та громадські активісти вимагають від Служби безпеки України не втручалися в діяльність науково-історичних та музейних установ.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, сьогодні у Львові у приміщенні Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” члени наглядової ради музею, які є колишніми політв’язнями, та активісти громадських, партійних та молодіжних організацій оприлюднили звернення з вимогою припинити порушення демократичних прав і свобод в Україні.

Приводом для цього, йдеться у повідомленні, “стало брутальне затримання та порушення кримінальної справи проти історика, директора національного музею “Тюрма на Лонцького” Руслана ЗАБІЛОГО та закриття доступу до робочих кабінетів працівникам”.

”Усі члени наглядової ради музею одностайно заявляють про свій протест проти повернення до сталінщини в її найганебніших формах ідеологічної політики. Ми вимагаємо, щоб спецслужби не втручалися у роботу науково-дослідницьких та музейних установ”, - наголошується у зверненні.

Колишні політв’язні та громадські активісти Львова також вимагають від Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу проти керівника СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який, на переконання авторів заяви, “має постати перед судом відповідно до статей Кримінального кодексу України, зокрема за свідоме сприяння нагнітанню антиукраїнської пропаганди; за перевищення своїх службових повноважень; за шантаж ректорів, яких працівники СБУ зобов’язували стати донощиками; за провокацію неспокою в суспільстві, за нагнітання атмосфери ворожості і страху; за нацьковування працівників СБУ на брутальне поводження з людьми, фактично за намір перетворити працівників СБУ на ворогів народу; а також за свідоме використання у своїй роботі методів сталінізму, засудженого світовою громадськістю”.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про те, що Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

«Встановлено, що співробітник СБУ ЗАБІЛИЙ Р. В. з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року після прибуття зі Львова до Києва він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначалась зазначена інформація».

Того ж дня Р.ЗАБІЛИЙ заявив, що Служба безпеки затримала його за роботу із розсекреченими документами і намагається залякати.