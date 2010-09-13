16-го жовтня вперше в Україні пройде BridgeCamp - соціальний BarCamp для представників третього сектору.

BarCamp - це сучасний формат конференції, яка об`єднує фахівців у тій чи іншій області, які діляться своїм досвідом і шукають спільні шляхивирішення проблем. Це вільний стиль, без жорстких рамок організації, який включає дискусії, доповіді, презентації, тренінги та круглі столи.

BridgeCamp включає в себе:

- три "проблемних" потоки: фандрайзинг, PR та проектний менеджмент для НУО;

- секцію >;

- Social LegalCafe - юридичні аспекти діяльності НУО;

- змагання управлінців та розвиток навичок ведення переговорів;

- Social Pecha Kucha - кожен учасник має змогу за 6.40 хв. та 20 слайдів презентувати свій проект. Найкращі за результатами голосування отримають фінансування від організаторів кемпу. Крім того там будуть присутні представники благодійних фондів, що мають на меті відібрати найбільш перспективні проекти.

Участь у кемпі, за умови реєстрації до першого жовтня - безкоштовна.

Загалом заплановано зібрати понад 500 представників громадських організацій, журналістів, представників влади та спонсорів.

Проект відкритий - будь-хто може долучитись до організації та допомогти: поширити інформацію про проект через свої інформаційні ресурси: соціальні мережі, сайти та просто серед своїх друзів; запропонувати або виступити доповідачем, знайти медіа-партнера чи стати волонтером.

Реєстрація на сайті проекту - bridge.camp.org.ua

