Прес-конференція на тему: «УГКЦ закликала Президента України не допустити розпалення міжконфесійної ворожнечі»

13 вересня - 13-00 - Прес-конференція глави Української греко-католицької церкви Блаженнійшого Любомира (Гузара) на тему: «УГКЦ закликала Президента України не допустити розпалення міжконфесійної ворожнечі», присвячена зверненню синоду єпископів УГКЦ до Президента України Віктора Януковича з приводу заяви прес-служби Одеської єпархії УПЦ (спільно з Московським патріархатом). Офіційне звернення прес-служби Одеської єпархії було поширене 1 вересня з благословення владики одеського і ізмаїльського Агафангела (Саввіна). В ньому одеське представництво УПЦ закликало владу не допустити будівництва єдиного в місті греко-католицького храму («Українські новини», вул. Еспланадна, 20). Потрібна акредитація. Телефон: 050 664 81 84, e-mail: press@ugcc.org.ua.