14 вересня в Києві тижневик «Коментарі:» проведе круглий стіл «Чи будуть спостерігачі на місцевих виборах-2010?»

В ході дискусії будуть обговорені такі питання:

1. Чи спроможні українські політичні сили забезпечити спостереження за виборами?

2. Хто оплачуватиме проведення екзит-поллів?

3. Яких звітів можна чекати від міжнародних спостерігачів?

В круглому столі візьмуть участь: Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна; Олександр Данилюк, керівник всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності; Ігор Жданов, президент Аналітичного центру "Відкрита політика"; Віктор Небоженко, директор соціологічної служби «Український барометр»; Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі:».

Круглий стіл відбудеться в конференц-залі «Еволюшен Медіа» за адресою:

Київ, вул. Жилянська, 12-а. Початок о 12 годині.

Акредитація обов’язкова. Телефон для акредитації: 201-43-01, Святослав Яринич Ел. пошта: s.yarynych@e-media.com.ua