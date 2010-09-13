Януковича просять скасувати постанову Азарова

Студентські та молодіжні організації просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати постанову Кабінету міністрів про платні послуги, які можуть надавати студентам вищі навчальні заклади.

Про це УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ.

«19 керівників студентських та молодіжних громадських організацій звернулись з листом до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати запровадження додаткових платних послуг для студентів», - сказав А.ЧЕРНИХ.

Він уточнив, що звернення підписали керівники всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентська платформа», ВМГО «Асоціація профспілкових організаторів студентів», ВМГО «Національний студентський союз», ВМГО «Українська студентська спілка», ВМГО «Студентське братство», ВМГО «Студентська республіка», Громадська ініціатива «Студентський захист», ВМГО «Фундація Регіональних ініціатив», ВМГО «Республікансько-християнська молодь» та інші.

«Лідери громадських організацій відзначають, що рішення уряду суперечить статті 53 Конституції України і буде сприяти посиленню корупції у вищих навчальних закладах України», - підкреслив А.ЧЕРНИХ.

Він також нагадав про рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 року N 5-рп/2004 у справі про доступність і безоплатність освіти. Згідно з цим документом, безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги, визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України.