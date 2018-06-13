Загадкова загибель білоруського журналіста: кінці у воду?

Очі не бачать, вуха не чують – про смерть Олега Бебеніна білоруська громадськість змогла дізнатися лише з опозиційних видань: в офіційних новинах - жодної згадки, ані слова і на місцевому радіо. Навіть зараз, коли минуло вже більше тижня із дня загибелі опозиційного журналіста – жодної аналітичної статті в офіційних виданнях. Втім, схоже, самогубство з основної версії смерті Бебеніна таки перейде на офіційні папери та стане документально підписаною. Правозахисники побоюються: з «варіанта» самогубство найімовірніше таки перетвориться на «правду» - звісно, без зайвих перевірок та розслідувань.

36-річного Олега Бебеніна - засновника та керівника опозиційного сайту Білорусі Хартія-97, в офісі якого навесні білоруські спецслужби провели обшук, - знайшли мертвимна дачі під Мінськом 3 вересня. Експертиза встановила, що причиною смерті стало повішення. Окрім шрамів від мотузки на шиї – на тілі жодних слідів, повідомив прокурор Дзержинського району Сергій Ковригін. Не зволікаючи, Генпрокуратура Білорусі озвучила першу, та, як виявилося, основну та найзручнішу версію – самогубство. І протягом тижня якщо офіційно десь і згадується ім’я загиблого журналіста, то лише у тісній зв’язці зі словом «самогубство».

Олег Бебенін мав міцне здоров`я, не страждав психічними розладами, любив свою родину – в нього лишилася дружина та двоє синів, тому друзі стверджують: з собою покінчити він не міг. «Це був професіонал, надійна людина, яка б добровільно ніколи не кинула своїх синів, своїх друзів у відповідальний момент – напередодні виборів, тому вірити у версію самогубства – просто смішно», - розповіла «Голосу Росії» редактор сайту «Хартія -97» Наталя Радіна.

Не вірить у самогубство і близький друг Олега Бебеніна – Федір Павлюченко. Він каже, що ще за день до смерті Бебенін був у гарному настрої, жартував, домовлявся з друзями йти у кіно. Втім, на сеанс не потрапив і загадково зник – його шукали у моргах, лікарнях, просили допомоги в міліції, і тільки після цього брат та подруга дружини знайшли його тіло на дачі . Поїхав на місце трагедії і Федір Павлюченко, після він переконував: про пограбування не йшлося, адже і гроші, і мобільний були на місці, у будинку було чисто – так ніби ніхто там і не був, а от речі на полицях були розкидані, тому в друзів склалося враження, ніби хтось щось поспіхом шукав. Втім, правоохоронці «чомусь» на цей факт уваги не звернули.

«Хіба міг Олег ще вдень жартувати, збиратися в кіно, а потім передумати – поїхати на дачу та повіситися? При цьому не лишити навіть записки. В мене склалося враження ніби слідчі працюють лише за одним сценарієм – самогубство: інші ж версії просто нецікаві», - вважає Федір Павлюченко.

Все це він розповідав і правоохоронцям, і журналістам з місцевих ЗМІ, але зацікавленості не побачив ні в одних, ні в інших.

Зацікавилися смертю Бебеніна міжнародні організації. ОБСЄ уже зобов’язав офіційний Мінськ розслідувати так зване «самогубство». Майк Харріс, керівник «Індексу цензури», зауважив: «Смерть Бебеніна шокувала не лише громадськість Білорусі, але й європейських правозахисників».

Офіційний Мінськ виправдовується, мовляв, компетентні органи відповідально підійшли до розслідування, все у відповідності до Закону та міжнародних стандартів. Так відзначив речник білоруського МВС Білорусі Андрій Савіних. "Та й взагалі, – продовжив він, - те, що загибеллю Бебеніна зацікавилися європейці, просто таки «безпрецедентний випадок». Але, за словами Савіних, у Мінську представників ОБСЄ "чекають з хлібом та сіллю", мовляв, від свого не відступимось і доведемо "правдивість версії самогубства".

Шумлять про смерть Бебеніна і російські ЗМІ, втім, там це швидше не стурбованість, а черговий крок на шляху протистояння Москва-Мінськ – принаймні таку думку висловив журналіст «The Guardian» Люк Гардінг. Російське телебачення мовчить про своїх загиблих журналістів, але заговорило про смерть опозиційного білоруського. Втім, це не свідчить про те, що у РФ почала процвітати демократія: таке «співчуття» скорше говорить про різке погіршення відносин між Москвою та Мінськом, адже влітку воно переросло у справжню інформаційну війну. Кремль уже просто втомився від Лукашенка, тому висвітлення смерті Бебеніна російськими ЗМІ – це ще одне підтвердження того, що оголошувати Мінську мир в планах Росії – немає, написав у своєму виданні Люк Гардінг.

Якщо правоохоронці знайшли версію смерті Бебеніна та заспокоїлись, то друзі журналіста працюють над головною, на їх думку, причиною загибелі - політичне вбивство. Насправді вона має бути першою, головною і найзручнішою, адже Олег був не лише керівником опозиційного сайту, а й ключовою особою команди опозиційного претендента на пост президента Андрія Саннікова. Того після смерті Бебеніна запросили на допит до Генпрокуратури. Зокрема, розпитували про відносини Бебеніна і Саннікова, про ситуацію у державі, про демократію.

Що ж до загибелі журналіста правоохоронці зазначили: навіть про дату смерті Олега можна буде говорити тільки після проведення повної експертизи, а вона може зайняти і місяць.

«Після допиту в мене тільки посилилася недовіра до офіційних заяв МВС щодо смерті Олега, якщо вони навіть не можуть час загибелі встановити, то як можуть говорити від чого людина померла?" - зазначив Андрій Санніков згодом на сайті Хартії 97.

Обурений версією про самогубство і координатор Хартії-97 Дмитро Бондаренко. Він відкидає це та аргументує свою позицію так: «Олег не просто журналіст, в імовірній президентській кампанії він мав бути одним з керівників штабу опозиційного кандидата. І тут – самогубство. Мотивів для цього не було: ані передсмертної записки, нема проблем на роботі, кохана дружина, сини, батьки, брат. Остання смс про те, що він запрошує друзів у кіно – і тут зникає та не відповідає на телефонні дзвінки? Це неможливо! Є ще маса моментів, які змушують нас сумніватися, що Олег пішов з життя добровільно!"

Смерть Бебеніна поки що оповита версіями та антиверсіями. На жаль, є не тільки побоювання, а й впевненість опозиціонерів, що далі варіанту самогубства тоталітарна машина Білорусі слідство не посуне. Тим більше напередодні президентських виборів.

Олег Бебенін завжди писав про демократію. Щодня боровся за неї в своїй державі. Імовірно, тепер настав час демократії боротися хоча б за те, щоб правда про загибель відомо білоруського журналіста була таки почута та побачена кожним його земляком.

Катерина Бессарабова

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