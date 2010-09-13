Чи буде екзит-пол на місцевих виборах?

Директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО вважає, що під час місцевих виборів головне – це забезпечити їх конкурентність, чистоту, прозорість і демократичність. Тому він закликає провести національний екзит-пол, повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна.

«Я закликаю всіх, у кого є така можливість, зробити відповідні організаційні кроки, ну а потенційним донорам – надати кошти на проведення екзит-полів. Я пропоную це і всім зацікавленим сторонам, і тим, хто до цього може мати інтерес, для яких є важливим є збереження демократичного процесу в Україні. Я думаю, що було б дуже доцільно, щоб на місцевих виборах, так як і на парламентських і на президентських, була застосована процедура екзит-полу. Звичайно, так, щоб це не було інструментом передвиборчої маніпуляції, але щоб у нас не було ризиків запланованих результатів, про які зараз багато чуток і розмов, протоколів, які вже існують - ще до дати голосування», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Експерт зазначає, що ця кампанія буде тестовою для української демократії: «Кампанія буде достатньо непростою, суперечливою і в чомусь тестовою. Тестовою саме для української демократії. Чи буде збережено на цих виборах конкурентність виборчого процесу, конкурентність виборів, і, відповідно, конкурентна демократія? Чи ми зробимо значний суттєвий крок на шляху до так званої керованої демократії?».

На думку В.ФЕСЕНКА, в країні сьогодні присутні ризики загрози демократичному проведенню місцевих виборів. «Я зараз дивлюсь інформацію, яка надходить з різних регіонів, фактично, вже в багатьох регіонах кампанія розпочалася. Що турбує: я дуже часто зараз читаю інформацію про результат майбутніх виборів. Один тільки приклад – губернатор Харківської області Михайло ДОБКІН вже сказав, спрогнозував – результат Партії регіонів, десь, 60%. Що це таке? Прогнози дають політологи і соціологи, це їх справа. Коли прогноз дає губернатор, тут трохи інакша ситуація – і інформаційна, і політична. Це або запланований результат, або результат, який хочуть написати. Це небезпечно», - зазначив директор Інституту Горшеніна.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня прес-конференції лідер обласної організації Партії регіонів, голова Харківської обласної держадміністрації Михайло ДОБКІН заявив, що на найближчих місцевих виборах Партія регіонів планує набрати на Харківщині 65% голосів виборців. «Ми плануємо в місті Харкові отримати достатню підтримку для того, щоб за партійними списками Партія регіонів і в обласну, і в міську ради отримала серйозну підтримку. Ті завдання, які я, як керівник обласної партійної організації, ставлю в цілому по області, вони на рівні 65%», - сказав М.ДОБКІН. Губернатор підкреслив, що це «лише плани», але у Партії регіонів «велика вірогідність» втілити їх.