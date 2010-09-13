Напередодні Дня батька в Україні відкриється перша Школа сімейної фотографії

17 вересня 2010 р. (п’ятниця) о 15:00 в Києві в приміщенні арт-кафе «ХудГраф» (б-р. Т.Шевченка 33, 2-й поверх) відбудеться перший урок Школи сімейної фотографії. У цей час всі охочі батьки і діти зможуть взяти участь у майстер-класі відомого українського фотохудожника Віктора Марущенка. Під час уроку також відбудеться презентація Всеукраїнського фотоконкурсу «Світ дитячої мрії».

Ініціатива «Школа сімейної фотографії» і Всеукраїнський фотоконкурс «Світ дитячої мрії» є спільним проектом Державної соціальної служби у справах сім’ї, дітей та молоді та програми ЄС «Права жінок та дітей в Україні».

Протягом вересня та жовтня провідні фотомитці проведуть 6 майстер-класів з різних аспектів сімейної фотографії: урок з фотографування для дітей, мистецтво сімейного фотоальбому, історія та практика сімейної фотографії, юридичні аспекти фотографування дітей тощо.

Майстер-класи проходять на підтримку Всеукраїнського фотоконкурсу «Світ дитячої мрії», який проводиться вже п`ятий рік поспіль. Цьогоріч вперше конкурс цілком проходитиме в форматі «он-лайн». Конкурс проводиться у трьох номінаціях: для аматорів, професіоналів та дітей до 18 років. Від 18 вересня по 1 листопада усі охочі можуть зареєструватися на майстер-класи або взяти участь у фотоконкурсі на новому сайті www.family-album.com.ua

Акредитація для журналістів: Ольга Сушицька, osushytska@internews.ua, Тел.: 044 458 44 40, Тел. моб.: 067 243 63 55

Участь батьків та дітей безкоштовна за попередньою реєстрацією до 16 вересня 18:00. Зареєструватися можна у Юлії Остапчук за контактами: JOstapchuk@internews.ua, Тел.: 044 458 44 40, Тел. моб.: 097 712 25 91