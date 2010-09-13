Скаржитися на політичний тиск можна з 9.00 до 18.00

На Тернопільщині запроваджено «гарячу лінію», на яку жителі області можуть поскаржитися на політичний тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, розпорядження про запровадження такої телефонної лінії голова обласної ради Олексій КАЙДА підписав сьогодні під час прес-конференції.

Він повідомив, що скарги від жителів області будуть прийматися за телефоном: (0352) 52 -06- 94 у робочі дні з 09 до 18.00.

«Всі скарги, які будуть надходити від людей щодо політичного тиску чи переслідувань, ми передаватимемо правоохоронним органам», - зазначив О.КАЙДА. Він також додав, що від людей, які боятимуться назвати своє прізвище, скарги прийматимуться на «гарячій лінії» й анонімно.

У зв’язку з цим він закликав телефонувати усіх, кого шантажують, кому погрожують звільненням з роботи чи на кого роблять спроби тиску. «Краяни! Не мовчіть, не терпіть наругу, захистіть себе, своїх рідних і близьких! Адже тільки спільно ми зможемо протистояти свавіллю, правовому безчинству, нарузі над Конституцією та зберегти свою гідність, свою націю, Україну. Вирішення ж озвучених проблем я візьму на особистий контроль», - пообіцяв О.КАЙДА.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Тернопільська обласна рада висунула вимогу до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Генеральної прокуратури «вжити всіх необхідних заходів для забезпечення конституційних прав громадян Тернопільщини». У прийнятому зверненні депутати вказали, що керівники обласної організації Партії регіонів та обласної державної адміністрації чинять тиск на авторитетних людей в усіх районах області. Депутати також стверджують, що у владні кабінети викликають сільських голів, депутатів місцевих рад, фермерів, підприємців і змушують їх балотуватися від Партії регіонів. «Цих людей шантажують, погрожують звільненням з роботи, роблять спроби тиску на їх родини, вибиваючи згоду бути кандидатом-мажоритарником від Партії регіонів. Використовуючи адмінресурс, тиск міліції і державної податкової адміністрації, Партія регіонів робить усе можливе, щоб не допустити розголосу цих фактів і перешкодити будь-яким акціям протесту проти таких протиправних дій», - йдеться у зверненні.