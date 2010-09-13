Тяганина Мін'юсту зірве процес спостереження за виборами?

У Донецькій обласній організації Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» висловлюють побоювання, що тяганина Міністерства юстиції може зірвати процес спостереження за місцевими виборами 31 жовтня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Донецької облорганізації КВУ Сергій ТКАЧЕНКО.

Він нагадав, що згідно із законом право спостерігати за виборами мають тільки організації зі статусом всеукраїнських. «Наша організація, котра має такий статус, повинна для акредитації в Центральній виборчій комісії подати в Мінюст копії статутних документів», - сказав С.ТКАЧЕНКО.

Він уточнив, що в наприкінці серпня Донецьке облвідділення КВУ звернулося в Мінюст з проханням завірити статутні документи для подальшої передачі в ЦВК. «Проте з Мінюсту нам було повідомлено, що ця процедура може зайняти близько двох місяців. Тобто, гіпотетично ми можемо одержати завірені документи після закінчення виборчої кампанії», - вказав С.ТКАЧЕНКО.

Він додав, що процедура завірення документів встановлена Центральною виборчою комісією і, по суті, це нонсенс.

«Щоб не було ніяких спекуляцій, ми звертаємося через ЗМІ до Міністерства юстиції з проханням видати в максимально стислі терміни ці документи не тільки нам, а й усім громадським організаціям, які звертатимуться в Мінюст із цього питання», - додав С.ТКАЧЕНКО.