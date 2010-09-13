Греко-католикам не дають побудувати храм в Одесі

Найвищі ієрархи Української греко-католицької церкви із 12 країн світу закликали Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити розпалювання міжконфесійної ворожнечі в українському суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, зазначене звернення до Президента України сьогодні на прес-конференції у Києві оприлюднив глава УГКЦ Блаженніший Любомир (ГУЗАР).

Звернення підтримали близько сорока єпископів УГКЦ, які представляють греко-католицькі єпархії з України, країн Європи, Південної, Північної Америки та Австралії. Вони закликали главу держави не допустити розпалювання в Україні релігійної ворожнечі, міжконфесійної нетолерантності та обмеження конституційних прав громадян за ознаками релігійних переконань. 2-9 вересня вони брали участь у Синоді Єпископів УГКЦ, що відбувався у Львові.

“Звернутися до Президента єпископів УГКЦ спонукала офіційна заява, що її 1 вересня цього року з благословення Владики Одеського та Ізмаїльського АГАФАНГЕЛА (Саввіна) оприлюднила прес-служба Одеської єпархії Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом. У своїй заяві місцеве представництво УПЦ МП закликало владу не допустити будівництва в Одесі греко-католицького храму”, - розповів Патріарх ЛЮБОМИР.

“Згаданою заявою митрополит АГАФАНГЕЛ чинить відвертий тиск на органи державної влади, що відповідають за виділення ділянки для будівництва храму УГКЦ, публічно поширюючи безвідповідальні вислови, що таке будівництво слід вважати “недоцільним і дуже небезпечним”, - сказано у синодальному зверненні єпископів УГКЦ.

Греко-католицькі архипастирі вважають неприпустимою заяву прес-служби УПЦ МП про те, що будівництво собору УГКЦ створить у “православній Одесі” ситуацію міжрелігійного конфлікту.

“Ці, а також інші недоброзичливі слова, якими просто рясніє згаданий документ, звучать як свідоме й зумисне підбурювання мешканців Одещини до міжконфесійної нетолерантності та є незавуальованою спробою “розпалювання релігійної ворожнечі”, що суперечить духові й букві ст. 37 Конституції України», - зазначають греко-католицькі владики.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації УГКЦ, греко-католицька громада Одеси добивається виділення земельної ділянки для храму уже 18 років. Спершу греко-католикам відмовилися виділити ділянку під храм у Херсонському парку міста, пославшись на можливі протести екологів. Згодом на цьому місці з’явилася заправка. Пізніше під храм УГКЦ було вирішено відвести ділянку у Прохорівському сквері Одеси, що на вулиці Старопортофранківській. Містобудівне обґрунтування стосовно будівництва храму було розроблене на підставі рішення виконкому Одеської міськради від 24 липня 2009 року. Документ погоджений з органами земельних ресурсів, природоохоронними, протипожежними і санітарно-епідемічними органами, а також із органами містобудівництва і архітектури та охорони культурної спадщини. 22 липня 2010 року був отриманий позитивний експертний висновок стосовно містобудівної документації від Управління архітектури і містобудівної політики Одеської облдержадміністрації.

Після ряду відмов і зволікань із видачею дозвільної документації влада зажадала провести громадські слухання стосовно будівництва храму УГКЦ у Прохорівському сквері. Слухання були призначені на 4 вересня. Однак, отримавши інформацію про підготовку провокацій і зважаючи на заяву прес-служби Одеської єпархії УПЦ МП, аби уникнути ескалації конфлікту на прохання Одесько-Кримського екзархату УГКЦ слухання перенесли на невизначений термін.

Водночас, як констатують в УГКЦ, ситуація з храмами УПЦ в Одесі є кардинально іншою.

“Для їх зведення практика громадських слухань не застосовується. Так, на прохання митрополита Одеського та Ізмаїльського АГАФАНГЕЛА, котрий водночас є депутатом Одеської обласної ради від Партії регіонів, виконком Одеської міськради нещодавно дав дозвіл на будівництво нового храму УПЦ у центрі міста, зі згоди міської влади новий храм святителя Луки з’явиться на території міської лікарні №3. Також на прохання владики АГАФАНГЕЛА 30 серпня цього року на засіданні комісій Одеської облради було ухвалено рішення передати у власність Одеської єпархії УПЦ МП комплекс споруд по вулиці Воробйова, 2, для зведення там храму на честь Святого Іоанна Кронштадського”, - йдеться у прес-релізі УГКЦ.

За інформацією Одеського-Кримського Екзархату УГКЦ, на сьогодні на Одещині діє понад 20 греко-католицьких громад. Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного Одеською філією Інституту Горшеніна спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, в Одесі станом на березень 2010 року проживає біля 10 тис. греко-католиків (1% віруючих). Вірними УПЦ МП, за результатами дослідження, себе вважають 467,7 тис. осіб (37% від усіх православних).

“Таким чином, на один храм УПЦ МП (їх на Одещині зараз налічується біля 300) припадає 1,55 тисяч прихожан. Десять тисяч греко-католиків Одеси поки не мають жодного храму”, - зазначають в УКГЦ.