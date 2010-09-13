Северінсен засмутилася через кримських татар

Меджліс кримських татар заявляє, що колишній співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН занепокоєна дотриманням прав національних меншин у Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі меджлісу.

«Було сумно почути, що кримські татари вже не можуть вибрати самостійно своїх представників для діалогу з Президентом України, і дуже прикро, що нові правила у виборчому процесі напередодні майбутніх виборів у місцеві ради є причиною найменшого представництва кримських татар в органах влади», - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН, яка перебувала в Криму у складі делегації членів Датського співтовариства із зовнішньої політики.

Вона, за даними прес-служби, підкреслила, що високо оцінює мирні і демократичні методи діяльності меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ у серпні скоротив склад ради представників кримських татар з 33 до 19 чоловік. 9 з них - члени меджлісу, інші - громадські діячі та опозиційні меджлісу політики.

Делегати національного з`їзду кримських татар закликали В.ЯНУКОВИЧА повернутися до колишнього принципу формування ради: делегування татарами на курултаї, а не призначення главою держави. Поки Президент не зробить цього, члени меджлісу не мають наміру брати участі в роботі органу.

