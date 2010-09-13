14 вересня - 10-00 - Круглий стіл на тему: “Шляхи вирішення основних проблемних питань створення та діяльності виконавців послуг з управління багатоквартирними будинками (управителів)”. Організатор - МінЖКГ спільно з проектом “Реформа міського теплозабезпечення” (виконавцями якого є Інститут місцевого розвитку та Громадянська Мережа ОПОРА). Учасники: заст. міністра ЖКГ Віталій Шаповаленко, керівники структурних підрозділів МінЖКГ, керівники діючих управлінських компаній, експерти Інституту місцевого розвитку, ГМ ОПОРА (Мінжитлокомунгосп, 9-й поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 207-18-63; 207-18-38 до 18-00 13 вересня.