14 вересня - 11-00 - Відбудеться презентація Мовного балансу України за 2008-09 роки, який на підставі статистичних та соціологічних даних аналізує співвідношення української та російської мов в приватному та різних сферах громадського життя. Баланс презентує його автор політичний технолог, віце-президент Української ліги із зв’язків із громадськістю Олег Медведєв (“Главком”, вул. Інститутська, 24/7, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 253 98 69, 253 79 93.