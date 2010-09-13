15 вересня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена святкуванню Всенародного Дня Батька в Україні та обговоренню питання про сім`ю, як головну цінність суспільства. Про громадські ініціативи, що спрямовані на подолання кризи батьківства серед українських чоловіків та пропагування відповідального батьківства в Україні розкажуть: Галина Жуковська, директор департаменту сімейної та тендерної політики Міністерства України у справах сім`ї молоді та спорту; Олександр Марченко, президент МГО “Міжнародний Центр Батьківства"; Світлана Гаращенко, ГО “Гама", координатор проекту “Фотовиставка "Щасливі татусі " (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 063-482-28-43.