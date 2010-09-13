Акція протесту проти переслідування історика Руслана Забілого

У середу, 15 вересня, о 13:00 відбудеться акція проти переслідування істориків Службою безпеки України (вул. Володимирська, 33, Центральний офіс СБУ).

Це акція-протест проти кримінального переслідування істориків та цензури історії, проти перевищення СБУ повноважень.

Оскільки СБУ офіційно розпочало пошуки третіх осіб, кому призначалася інформація з ноутбука історика Руслана Забілого, організатори планують прийти і показати, що ця інформація призначена для всіх громадян країни.

Організатори акції принесуть диски з копіями матеріалів із архіву СБУ, які стали відомі громадськості завдяки зусиллям Забілого та його колег-науковців. Таким чином стверджуючи: «Забілий віз інформацію для мене!».

Для довідки:

Українського історика, директора Львівського національного музею-меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Руслана Забілого 8 вересня у Києві незаконно затримали працівники СБУ, допитували 14,5 годин та безпідставно вилучили у нього ноутбук і два зовнішніх жорстких диски. Наступного дня СБУ розпочало офіційне кримінальне переслідування Забілого, звинувачуючи його в розкритті державної таємниці. СБУ також встановлює «коло третіх осіб», в кого ще може бути така інформація.

Руслан Забілий розповів, що на комп’ютері містилися виключно історичні документи, зокрема інформація про визвольний рух та політичні репресії.

Державною таємницею є лише та інформація, яка визначена такою Законом «Про державну таємницю». І саме за її розголошення передбачена кримінальна відповідальність. Інформація, яка належить до держтаємниці, перелічена у спеціальному документі «Звід відомостей, що становлять державну таємницю». Жодних історичних документів у цьому переліку немає. Закони України «Про державну таємницю» та «Про інформацію» забороняють ховати історичні документи, особливо ті, які містять інформацію про факти порушень прав і свобод людини і громадянина та незаконні дії органів державної влади та їх посадових осіб.

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