Прокуратура відмовила СТБ в порушенні справи

Прокуратура м. Києва відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом перешкоджання професійній діяльності журналісту телеканалу СТБ Сергію АНДРУШКУ з боку працівників Управління державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник прокурора столиці Григорій ОСТАФІЙЧУК.

«Нами проведена, я вважаю, всебічна перевірка, і прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи по ст. 171 (перешкоджання виконанню професійної діяльності журналісту – УНІАН)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня охорона Президента Віктора ЯНУКОВИЧА перешкоджала журналісту СТБ С.АНДРУШКУ вести репортаж з виставки “Агро-2010”, в якій брав участь глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ. Співробітники Управління держохорони повалили журналіста на підлогу, коли він намагався пройти за Президентом, який оглядав експозицію виставки «Агро-2010» після проведеного ним короткого брифінгу.

Пізніше того дня Управління державної охорони вибачилося перед журналістом ”за невиправдане застосування сили правоохоронцями”.

16 червня прес-служба Президента повідомила, що представника правоохоронних органів, котрий 15 червня був учасником конфлікту з С.АНДРУШКОМ, відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування.