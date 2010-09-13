Влада вимагає від редакторів звітувати про зміну політичних поглядів

Від комунальних ЗМІ Сумської області влада вимагає підписати угоду, яка зобов`язує головних редакторів письмово повідомляти про зміну своїх політичних поглядів.

Як повідомив "Обкому" головний редактор газети Сумської міськради "Суми й сумчани" Микола Чернотицький, до нього надійшов лист такого змісту за підписом заступника губернатора Сумської області Сергія Грицая.

За словами Чернотицького, лист із вимогою до 13 вересня підписати типовий договір, який зобов`язує головних редакторів у письмовій формі повідомляти про зміну своїх політичних поглядів, Грицай розіслав усім комунальним ЗМІ регіону.

"Типовий договір зобов`язує всіх головних редакторів у місячний термін повідомляти засновникам видання про своє членство в політичних партіях і громадських організаціях", - сказав головний редактор газети "Суми й сумчани".

"А крім того, у ньому є така абсурдна вимога "у випадку зміни власних поглядів редактор повинен негайно письмово повідомити про це власника", - сказав Чернотицький.

За його словами, у листі облдержадміністрація пояснює свої дії виконанням доручення Кабміну.

Чернотицький також є депутатом Сумської міськради, членом фракції громадського блоку "Нічний дозор".

Українська правда