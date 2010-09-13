Панахида за загиблими журналістами
17:31, 13 вересня 2010Права людини
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16 вересня 2010 року у Володимирському соборі (бульвар Тараса Шевченка, 20) відбудеться панахида в пам`ять про журналістів, які загинули через свою професійну діяльність. Початок панахиди о 18.30.
Нагадаємо, 16 вересня виповнюється десять років відколи зник Георгій Ґонґадзе. Цього дня журналісти згадують усіх колег, які загинули через свою професійну діяльність за роки незалежності України.
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