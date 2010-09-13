У Москві затримали 31 учасника акції опозиції

Несанкціонована акція День гніву, яка проходила в неділю в центрі Москви на Тверській площі, завершена, міліція затримала 31 людину.

Як стало відомо, більшість активістів опозиції, які зібралися на площі Тверській, розійшлися. Оточення з Тверської площі знято, повідомляє КорреспонденТ.

Тим часом, один з організаторів неузгодженого з владою Москви мітингу День гніву Сергій Удальцов заявив, що при затриманні співробітники міліції застосували до нього надмірну силу.

"Співробітники міліції затримали мене і Костянтина Косякіна (організатор Стратегії-31). Все було в грубій формі. Не представившись, вони повалили нас, а потім затягли в різні автобуси", - повідомив Удальцов.

На даний момент вирішується питання про пред`явлення йому обвинувачення. Удальцов сказав, що вже дав співробітникам міліції свої пояснення. За його оцінкою, кількість співробітників міліції, стягнутих на Тверську площу, було більше, ніж під час попередньої спроби опозиції провести мітинг навпроти мерії Москви.